Лейла Алиева и Алена Алиева посетили Гянджинскую городскую специальную общеобразовательную школу номер 45
- 08 февраля, 2026
- 21:03
Лейла Алиева и Алена Алиева посетили Гянджинскую городскую специальную общеобразовательную школу номер 45.
Как сообщает Report, они ознакомились с условиями, созданными в этом учебном заведении, поинтересовались учебным процессом и возможностями реабилитации учащихся.
Было отмечено, что в Гянджинской городской специальной общеобразовательной школе номер 45 получают образование 297 учащихся. Из детей, нуждающихся в особой заботе, 188 обучаются в школе, а 109 - находятся на домашнем обучении.
В учебном заведении имеются кабинеты информатики и технологий, логопедии, экологический класс, медпункт, библиотека, спортивный зал и другая необходимая инфраструктура.
В завершение Лейла Алиева и Алена Алиева вручили детям подарки, сфотографировались с ними на память.
