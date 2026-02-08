Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Наука и образование
    • 08 февраля, 2026
    • 21:03
    Лейла Алиева и Алена Алиева посетили Гянджинскую городскую специальную общеобразовательную школу номер 45.

    Как сообщает Report, они ознакомились с условиями, созданными в этом учебном заведении, поинтересовались учебным процессом и возможностями реабилитации учащихся.

    Было отмечено, что в Гянджинской городской специальной общеобразовательной школе номер 45 получают образование 297 учащихся. Из детей, нуждающихся в особой заботе, 188 обучаются в школе, а 109 - находятся на домашнем обучении.

    В учебном заведении имеются кабинеты информатики и технологий, логопедии, экологический класс, медпункт, библиотека, спортивный зал и другая необходимая инфраструктура.

    В завершение Лейла Алиева и Алена Алиева вручили детям подарки, сфотографировались с ними на память.

    Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva Gəncə şəhər 45 nömrəli xüsusi ümumtəhsil məktəbində olublar
