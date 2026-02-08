Дональд Трамп призвал американцев исправить избирательную систему страны

Выборы в Америке сфальсифицированы, украдены и являются посмешищем во всем мире.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

"Мы либо исправим их, либо у нас больше не будет страны", - заявил глава Белого дома.

Для решения данного вопроса лидер США попросил республиканцев одобрить "Закон о спасении Америки", который включает требование предъявлять документ, удостоверяющий личность, подтверждать гражданство жителей при регистрации избирателей, а также существенно ограничить использование голосования по почте.