    Дональд Трамп призвал американцев исправить избирательную систему страны

    • 08 февраля, 2026
    • 22:01
    Выборы в Америке сфальсифицированы, украдены и являются посмешищем во всем мире.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

    "Мы либо исправим их, либо у нас больше не будет страны", - заявил глава Белого дома.

    Для решения данного вопроса лидер США попросил республиканцев одобрить "Закон о спасении Америки", который включает требование предъявлять документ, удостоверяющий личность, подтверждать гражданство жителей при регистрации избирателей, а также существенно ограничить использование голосования по почте.

