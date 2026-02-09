Donald Tramp amerikalıları ölkənin seçki sistemini düzəltməyə çağırıb
Digər ölkələr
- 09 fevral, 2026
- 00:10
Amerika seçkiləri saxtalaşdırılıb, oğurlanıb və bütün dünyada gülüş hədəfinə çevrilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ prezidenti Donald Tramp özünün "Truth Social" səhifəsində bildirib.
"Ya biz onları düzəldəcəyik, ya da artıq ölkəmiz olmayacaq", - deyə Ağ Ev rəhbəri bildirib.
Bu məsələni həll etmək üçün ABŞ lideri respublikaçılardan şəxsiyyət vəsiqəsinin təqdim edilməsi, seçicilərin qeydiyyatı zamanı sakinlərin vətəndaşlığının təsdiqlənməsi və poçtla səsvermənin istifadəsini əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırmaq tələbini özündə əks etdirən "Amerika Xilasetmə Qanunu"nu təsdiqləmələrini istəyib.
Son xəbərlər
00:39
Livanda beşmərtəbəli binanın uçması nəticəsində altı nəfər ölübDigər ölkələr
00:10
Donald Tramp amerikalıları ölkənin seçki sistemini düzəltməyə çağırıbDigər ölkələr
23:46
Hindistan ABŞ ilə sövdələşmələr üçün Rusiya neftindən imtina edirDigər ölkələr
23:21
ABŞ-nin vitse-prezidentinin Azərbaycana səfərinin tarixi məlum olubXarici siyasət
23:17
Foto
Gəncədə qadın güləşi üzrə yeniyetmələrin ölkə çempionatı keçirilibFərdi
23:11
Şəmkirdə avtomobil ağaca çırpılıb, ölən və yaralılar varHadisə
23:10
"İnter" "Sassuolo"nu darmadağın edibİdman
22:54
Qərbi Azərbaycan İcması ABŞ-ın vitse-prezidentinə bəyanat ünvanlayıbXarici siyasət
22:38
Foto