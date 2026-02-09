İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Donald Tramp amerikalıları ölkənin seçki sistemini düzəltməyə çağırıb

    • 09 fevral, 2026
    • 00:10
    Donald Tramp amerikalıları ölkənin seçki sistemini düzəltməyə çağırıb

    Amerika seçkiləri saxtalaşdırılıb, oğurlanıb və bütün dünyada gülüş hədəfinə çevrilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ prezidenti Donald Tramp özünün "Truth Social" səhifəsində bildirib.

    "Ya biz onları düzəldəcəyik, ya da artıq ölkəmiz olmayacaq", - deyə Ağ Ev rəhbəri bildirib.

    Bu məsələni həll etmək üçün ABŞ lideri respublikaçılardan şəxsiyyət vəsiqəsinin təqdim edilməsi, seçicilərin qeydiyyatı zamanı sakinlərin vətəndaşlığının təsdiqlənməsi və poçtla səsvermənin istifadəsini əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırmaq tələbini özündə əks etdirən "Amerika Xilasetmə Qanunu"nu təsdiqləmələrini istəyib.

