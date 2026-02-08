Андрей Сибига: Зеленский и Путин должны лично встретиться, чтобы согласовать сложные вопросы

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин должны провести личную встречу, чтобы согласовать самые сложные вопросы мирного соглашения.

Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью агентству Reuters.

По словам министра, из 20-пунктного мирного плана, который обсуждают стороны, остались нерешенными лишь "несколько" вопросов. Министр уточнил, что это "наиболее деликатные и сложные вопросы, которые необходимо решить на уровне лидеров".

Сибига пояснил, что Украина намерена ускорить переговорный процесс, пока американская сторона не переключила внимание на внутреннюю политику, в частности на кампанию по промежуточным выборам в Конгресс, которые состоятся в ноябре.

"У нас есть импульс, это правда. Нам нужна консолидация или мобилизация этих мирных усилий, и мы готовы ускорить их", - отметил Сибига.

Он добавил, что это крайне важно, поскольку "только Трамп может остановить войну" РФ против Украины.

Министр добавил, что США подтвердили готовность ратифицировать в Конгрессе гарантии безопасности для Украины. По мнению Сибиги, это должен быть механизм, подобный ст. 5 НАТО.

"Лично я не верю в какую-либо инфраструктуру или архитектуру безопасности без американцев... Мы должны иметь их рядом – и они уже участвуют в этом процессе. Это огромное достижение", – заключил украинский министр.