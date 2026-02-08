Премьер Японии заявила, что поставила на кон свой пост, объявив досрочные выборы

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призналась, что, объявив досрочные выборы в нижнюю палату парламента, которые проходят 8 февраля, поставила на кон свой пост главы правительства.

Как передает Report, об этом она заявила в видеообращении к избирателям на официальной странице правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в соцсети Х.

"Я иду на эти выборы, поставив на кон свой пост главы правительства", - подчеркнула она, отметив, что несмотря на положительные данные социологических опросов, согласно которым ЛДП должна одержать уверенную победу, каждый сторонник ее партии обязательно должен пойти на выборы.

"Бывали случаи, когда кандидат проигрывал с разницей примерно в сотню голосов. Вот насколько весом каждый голос в нашей избирательной системе", - отметила она, признавшись, что ощущает серьезную угрозу из-за распространившихся среди ее сторонников настроений "можно и не голосовать".

В Японии 8 февраля проходят досрочные выборы в нижнюю палату парламента. В выборах участвуют 1 284 кандидата - они претендуют на 289 мест, которые будут определены в ходе голосования в одномандатных округах, а также на 176 мест, которые будут распределены по итогам голосования за партийные списки.

Согласно всем опросам, которые проводили в последние дни ведущие местные СМИ, ЛДП имеет все шансы получить абсолютное большинство в 465-местной палате, а вместе с партнером по коалиции, партией "Общество обновления Японии", при благоприятном для себя исходе выборов - и две трети мест, что позволит принимать любые законы.