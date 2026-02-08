İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Takaiçi növbədənkənar seçkilər təyin etməklə öz postunu təhlükəyə atdığını bildirib

    Digər ölkələr
    • 08 fevral, 2026
    • 06:43
    Takaiçi növbədənkənar seçkilər təyin etməklə öz postunu təhlükəyə atdığını bildirib

    Yaponiyanın Baş naziri Sanae Takaiçi etiraf edib ki, parlamentin aşağı palatasına 8 fevralda keçirilən növbədənkənar seçkiləri elan etməklə öz hökumət başçısı postunu riskə atıb.

    "Report"un məlumatına görə, Takaiçi bu barədə hakim Liberal Demokrat Partiyasının (LDP) "X" sosial şəbəkəsindəki rəsmi səhifəsində seçicilərə ünvanladığı videomüraciətində bildirib.

    "Mən bu seçkilərə hökumət başçısı postumu ortaya qoyaraq gedirəm", - deyə o vurğulayıb. Takaiçi qeyd edib ki, sosioloji sorğuların LDP-nin inamlı qələbə qazanacağını göstərən müsbət nəticələrinə baxmayaraq, partiyasının hər bir tərəfdarı mütləq seçkilərə getməlidir.

    "Elə hallar olub ki, namizəd təxminən yüz səs fərqi ilə uduzub. Bizim seçki sistemimizdə hər bir səs bax bu dərəcədə önəmlidir", - deyən baş nazir tərəfdarları arasında yayılan "səs verməsək də, olar" əhval-ruhiyyəsinə görə ciddi təhlükə duyduğunu etiraf edib.

    Yaponiyada fevralın 8-də parlamentin aşağı palatasına növbədənkənar seçkilər keçirilir. Seçkilərdə 1 284 namizəd iştirak edir - onlar birmandatlı dairələrdə səsvermə yolu ilə müəyyən ediləcək 289 yer, həmçinin partiya siyahıları üzrə səsvermənin nəticələrinə görə bölüşdürüləcək 176 yer uğrunda mübarizə aparırlar.

    Aparıcı yerli medianın son günlərdə keçirdiyi bütün sorğulara əsasən, LDP 465 yerlik palatada mütləq çoxluq qazanmaq, koalisiya tərəfdaşı olan Yaponiyanın Yenilənməsi Cəmiyyəti Partiyası ilə birlikdə isə seçkilərin əlverişli nəticəsi halında yerlərin üçdə ikisini əldə etmək şansına malikdir ki, bu da onlara istənilən qanunu qəbul etməyə imkan verəcək.

    Yaponiya Sanae Takaiçi seçki
    Премьер Японии заявила, что поставила на кон свой пост, объявив досрочные выборы

    Son xəbərlər

    07:37

    Çində müəssisədə baş verən partlayış nəticəsində səkkiz nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    07:20

    "Politico" qəzeti ABŞ administrasiyasındakı "boz kardinal"ın adını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    06:43

    Takaiçi növbədənkənar seçkilər təyin etməklə öz postunu təhlükəyə atdığını bildirib

    Digər ölkələr
    06:20

    Rodriqes ümumi amnistiya qanununu dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    05:52

    Süd Yolu qalaktikasının mərkəzində qara dəlik yox, qaranlıq maddə ola bilər

    Elm və təhsil
    05:16

    "SpaceX" raketi daha bir qrup "Starlink" internet peykini orbitə çıxarıb

    İKT
    04:51

    AP: Tramp ABŞ hərbçilərini İran və Ukrayna üzrə diplomatik səylərə cəlb edib

    Digər ölkələr
    04:14

    "The Washington Post" qəzetinin baş direktoru istefa verib

    Digər ölkələr
    03:48

    KİV: Şimali Koreyanın hakim partiyasının qurultayında əsas siyasət istiqamətləri müəyyən ediləcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti