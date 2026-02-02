Число погибших из-за схода оползня в Индонезии возросло до 80 человек
Другие страны
- 02 февраля, 2026
- 16:58
Число погибших в результате схода оползня в провинции Западная Ява в Индонезии возросло до 80 человек.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Antara со ссылкой на данные Минобороны Индонезии.
"Совместной поисково-спасательной группк в результате поисковой операции удалось эвакуировать тела 80 жертв оползня в деревне Пасирлангу, район Чисаруа, провинции Западная Ява", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что поисковые работы продолжаются, и пока удалось установить личности лишь 57 погибших.
