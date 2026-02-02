İndoneziyada torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 80-ə çatıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Digər ölkələr
    02 fevral, 2026
    17:07
    İndoneziyada Qərbi Yava əyalətində torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 80-ə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Antara" agentliyi İndoneziyanın Müdafiə Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.

    "Aparılan axtarış əməliyyatları nəticəsində 80 nəfərin meyitini təxliyə etmək mümkün olub", - qurumdan bildirilib.

    Qeyd edilib ki, axtarış işləri davam edir və hələlik yalnız ölən 57 nəfərin kimliyi müəyyən edilib.

    Число погибших из-за схода оползня в Индонезии возросло до 80 человек

