İndoneziyada torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 80-ə çatıb
Digər ölkələr
- 02 fevral, 2026
- 17:07
İndoneziyada Qərbi Yava əyalətində torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 80-ə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Antara" agentliyi İndoneziyanın Müdafiə Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.
"Aparılan axtarış əməliyyatları nəticəsində 80 nəfərin meyitini təxliyə etmək mümkün olub", - qurumdan bildirilib.
Qeyd edilib ki, axtarış işləri davam edir və hələlik yalnız ölən 57 nəfərin kimliyi müəyyən edilib.
