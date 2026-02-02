İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Macarıstan Rusiya ilə bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət edib

    Energetika
    • 02 fevral, 2026
    • 18:44
    Macarıstan Rusiya ilə bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət edib

    Macarıstan Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələrinə Rusiyanın enerji resurslarının idxalını qadağan edən "REPowerEU" reqlamentinə etiraz etmək və onu ləğv etmək məqsədilə Avropa Məhkəməsində iddia qaldırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Macarıstanın xarici işlər naziri Peter Siyarto "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində məlumat yayıb.

    Macarıstan XİN rəhbəri bildirib ki, enerji resurslarının idxalına qadağa yalnız yekdil təsdiq tələb edən sanksiyalar çərçivəsində tətbiq oluna bilər: "Bu halda reqlament ticarət siyasəti tədbiri adı altında qəbul edilib".

    Onun sözlərinə görə, Aİ müqavilələrində aydın şəkildə qeyd olunub ki, hər bir üzv dövlət enerji mənbələri və tədarükçülərin seçimini müstəqil şəkildə müəyyənləşdirir.

    P.Siyarto vurğulayıb ki, bu qərar Aİ-nin bütün ölkələri üçün enerji təchizatının təhlükəsizliyini təmin etməyi nəzərdə tutan enerji həmrəyliyi prinsipini pozur.

    "Alternativlər daha bahalı və daha az etibarlıdır. Rusiya nefti və qazı olmadan enerji təhlükəsizliyini təmin etmək və Macarıstan vətəndaşları üçün enerjinin qiymətini aşağı saxlamaq mümkün deyil", - o yazıb.

    Xatırladaq ki, 2026-cı il yanvarın 26-da Aİ-nin 27 üzv dövləti 2027-ci ilin sonuna qədər Rusiyadan mayeləşdirilmiş təbii qaz idxalının tədricən dayandırılması haqqında reqlamenti rəsmi olaraq qəbul edib.

    Rusiya Macarıstan enerji resursları
    Венгрия обратилась в Европейский суд для пересмотра запрета на импорт энергоресурсов из РФ

    Son xəbərlər

    18:58

    Britaniya İranın DİN rəhbərinə sanksiya tətbiq edib

    Digər ölkələr
    18:57
    Foto

    SOCAR ilə "Yokogawa Europe B.V." şirkəti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Energetika
    18:51

    Portuqaliya klubu yeni transferini açıqlayıb

    Futbol
    18:46

    Ənvər Əl-Ənuni: İrana qarşı hərbi eskalasiya regionu sarsıdacaq

    Digər ölkələr
    18:44

    Macarıstan Rusiya ilə bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət edib

    Energetika
    18:40

    "Instagram" son 2 ayda Azərbaycandakı bazar payının yarıdan çoxunu itirib

    İKT
    18:35

    Havanın temperaturu aşağı düşəcək, sulu qar, qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    18:30

    Azərbaycan və Mərakeş maliyyə əməkdaşlığının perspektivlərini müzakirə edib

    Maliyyə
    18:27

    Avropa Komissiyasının rəhbəri və Zelenski "Ukraynanın rifah planı"nı müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti