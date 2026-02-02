Ukrayna Aİ-dən sonra SEPAH-ı terror təşkilatı kimi tanıyıb
- 02 fevral, 2026
- 23:39
Ukrayna İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunu (SEPAH) terror təşkilatları siyahısına əlavə edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski axşam müraciətində bildirib.
"Ukrayna azadlığa dəyər verən və bunun uğrunda mübarizə aparmağa həqiqətən hazır olan xalqları dəstəkləyir. Bütün dünya İranda baş verənləri, qətllərin sayını və İran rejiminin bölgədə və dünyada müharibə və zorakılığın yayılmasına necə töhfə verdiyini görür.
Ukrayna şəhərlərimizə və kəndlərimizə, xalqımıza hücum edən minlərlə "Şahed"in heç birini unutmayacaq. Avropadakı başqalarının bizi, Ukraynanı, daha çox fəaliyyətə və daha böyük bütövlüyə çağıran avropalıları və İran məsələsində iranlıların özlərini necə eşitdiyini görürük", - Ukrayna lideri bildirib.
Xatırladaq ki, yanvarın 29-da Avropa İttifaqı SEPAH-ı terror təşkilatları siyahısına salıb.