Украина вслед за ЕС признала КСИР террористической организацией

Украина внесла Корпус стражей исламской революции (элитные войска Ирана - ред.) в перечень террористических организаций.

Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Украина поддерживает народы, которые ценят свободу и действительно готовы за нее бороться... Весь мир видит, что происходит в Иране, какое количество убийств и как иранский режим вкладывался в распространение войны и насилия в регионе и мире. Украина не забудет ни один из тысяч "Шахедов", которые бьют по нашим городам и селам, по нашим людям. Мы видим, как остальные в Европе услышали в вопросе об Иране и нас, Украину, и тех европейцев, которые призывали к большей активности, к большей принципиальности, и самих иранцев", - сказал украинский лидер.

Напомним, что 29 января Евросоюз включил КСИР в список террористических организаций.