Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    Украина вслед за ЕС признала КСИР террористической организацией

    Другие страны
    • 02 февраля, 2026
    • 23:23
    Украина вслед за ЕС признала КСИР террористической организацией

    Украина внесла Корпус стражей исламской революции (элитные войска Ирана - ред.) в перечень террористических организаций.

    Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

    "Украина поддерживает народы, которые ценят свободу и действительно готовы за нее бороться... Весь мир видит, что происходит в Иране, какое количество убийств и как иранский режим вкладывался в распространение войны и насилия в регионе и мире. Украина не забудет ни один из тысяч "Шахедов", которые бьют по нашим городам и селам, по нашим людям. Мы видим, как остальные в Европе услышали в вопросе об Иране и нас, Украину, и тех европейцев, которые призывали к большей активности, к большей принципиальности, и самих иранцев", - сказал украинский лидер.

    Напомним, что 29 января Евросоюз включил КСИР в список террористических организаций.

    Евросоюз КСИР Украина террористическая организация
    Ukrayna Aİ-dən sonra SEPAH-ı terror təşkilatı kimi tanıyıb
    Ты - Король

    Последние новости

    23:47

    Премьер Польши посетит Украину в ближайшее время

    Другие страны
    23:34

    Британия в период председательства в СБ ООН сосредоточится на кризисах в Украине, Судане и Газе

    Другие страны
    23:23

    Украина вслед за ЕС признала КСИР террористической организацией

    Другие страны
    23:11

    Хаменеи: Беспорядки в Иране были организованы США

    В регионе
    23:08

    МИД РФ: Москва надеется, что Ереван не переориентируется под стандарты антироссийских блоков

    В регионе
    22:55

    МИД: РФ и Иран проведут заседание межправкомиссии вопреки угрозам Тегерану

    В регионе
    22:45

    Арагчи: Иран не упускает ни одной возможности для защиты прав своего народа

    В регионе
    22:40

    ООН назначила нового координатора-резидента в Иране

    Другие страны
    22:35
    Фото

    Венесуэла лишилась права голоса в Генассамблее ООН

    Другие страны
    Лента новостей