İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Rusiya XİN: Moskva ümid edir ki, İrəvan anti-Rusiya bloklarının standartlarına uyğunlaşmayacaq

    Region
    • 03 fevral, 2026
    • 00:57
    Rusiya XİN: Moskva ümid edir ki, İrəvan anti-Rusiya bloklarının standartlarına uyğunlaşmayacaq

    Rusiya ümid edir ki, Ermənistanın xarici siyasətinin diversifikasiyası anti-Rusiya bloklarının standartlarına yönəlməyi nəzərdə tutmur.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) məlumatında yer alıb.

    "Bu nəticəyə gəlirik ki, Ermənistan rəhbərliyinin xarici əlaqələrin diversifikasiyası xətti ənənəvi müttəfiqlər ilə əməkdaşlığın dayandırılmasını, ölkəmizə (Rusiya - red.) strateji məğlubiyyət yaşatmaq istəyən birlik və blokların standartlarına yönəlməyi nəzərdə tutmur", - Rusiya XİN başçısı Sergey Lavrov qeyd edib.

    O, Ermənistanın Avropa İttifaqı (Aİ) ilə yaxınlaşmasını nəzərdə tutub.

    Lavrovun sözlərinə görə, Moskva və İrəvan arasında münasibətlər onların müttəfiq statusunu təsbit edən möhkəm hüquqi bazaya əsaslanır.

    "Biz Avrasiya məkanında ümumi inteqrasiya birliklərinin çərçivəsində səmərəli əməkdaşlıq edirik. Avrasiya İqtisadi İttifaqına üzvlük respublikaya real, hiss olunan dividendlər gətirir", - nazir qeyd edib.

    O, həmçinin vurğulayıb ki, Ermənistan bütün hüquq və vəzifələri ilə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının (KTMT) üzvü olaraq qalır. Moskvada İrəvanın təşkilatın işində tam iştirakın tərəfdarıdır, çünki KTMT ölkənin təhlükəsizliyinin ayrılmaz elementidir.

    Lavrov Rusiyanı Ermənistanın əsas və etibarlı ticarət-investisiya tərəfdaşı, ərzaq və enerji təhlükəsizliyinin qarantı adlandırıb: "Ölkəmiz onun xarici ticarətində təxminən 35 % təşkil edir. Rusiya biznesi ölkənin sosial-iqtisadi rifahının vacib elementlərindən biridir".

    Sergey Lavrov Rusiya-Ermənistan münasibətləri Avropa İttifaqı KTMT Aİİ
    МИД РФ: Москва надеется, что Ереван не переориентируется под стандарты антироссийских блоков

    Son xəbərlər

    02:07

    Heqset: ABŞ-nin kosmosda dominantlıq etməsi lazımdır

    Digər ölkələr
    01:52

    Tehranda Rusiya-İranın hökumətlərarası komissiyasının iclası keçiriləcək

    Region
    01:28

    Serbiyanın NIS neft şirkəti ötən ili zərərlə başa vurub

    Digər ölkələr
    01:12

    Polşanın Baş naziri yaxın vaxtlarda Ukraynaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    00:57

    Rusiya XİN: Moskva ümid edir ki, İrəvan anti-Rusiya bloklarının standartlarına uyğunlaşmayacaq

    Region
    00:36
    Foto

    Türkiyədə təcili tibbi yardım maşını mikroavtobusla toqquşub, xəsarət alanlar var

    Region
    00:22

    Göyçayda avtomobil elektrik dirəklərini aşırıb, 3 kənd işıqsız qalıb

    Hadisə
    00:13

    Xamenei son etirazları dövlət çevrilişinə cəhd adlandırıb

    Region
    23:49

    Rusiya XİN: ABŞ ilə məhbusların mübadiləsi üzrə iş gedir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti