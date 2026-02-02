МИД РФ: Москва надеется, что Ереван не переориентируется под стандарты антироссийских блоков

Россия надеется, что диверсификация внешней политики Армении не предполагает переориентацию на стандарты антироссийских блоков.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Исходим из того, что линия армянского руководства на диверсификацию внешних связей не подразумевает сворачивания сотрудничества с традиционными союзниками, переориентацию на стандарты объединений и блоков, желающих нанести нашей (РФ - ред.) стране "стратегическое поражение", - отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, подразумевая в том числе сближение Армении с ЕС.

По его словам, отношения Москвы и Еревана основываются на солидной договорно-правовой базе, которая закрепляет их союзнический статус.

"Мы плодотворно взаимодействуем в рамках общих интеграционных объединений на евразийском пространстве. Членство в ЕАЭС приносит республике реальные, осязаемые дивиденды", - отметил министр.

Он также подчеркнул, что Армения остается членом ОДКБ со всеми правами и обязанностями. В Москве выступают за то, чтобы Ереван участвовал в полной мере в работе организации, поскольку она является неотъемлемым элементом безопасности страны.

Кроме того, как отметил Лавров, Россия на деле подтверждает свою роль ключевого и надежного торгово-инвестиционного партнера, гаранта продовольственной и энергетической безопасности Армении: "На нашу страну приходится около 35% в ее внешней торговле. Российский бизнес – один из важных элементов социально-экономического благополучия страны".