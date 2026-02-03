Göyçayda avtomobil elektrik dirəklərini aşırıb, 3 kənd işıqsız qalıb
Hadisə
- 03 fevral, 2026
- 00:22
Göyçayda avtomobil elektrik dirəklərini aşırıb.
"Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə Qarabaqqal kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, "Hyundai" markalı avtomobil həmin istiqamətdə hərəkətdə olarkən idarəetmədən çıxıb. Nəticədə avtomobil yol kənarındakı yüksək gərginlikli elektrik dirəklərinə çırpılıb.
Qəza nəticəsində 10 kv-luq 3 ədəd yüksək gərginlikli elektrik dirəyi sıradan çıxıb, Hacalıkənd, Qarabaqqal və Bığır kəndlərinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində fasilələr yaranıb.
Əraziyə aidiyyəti qurumun və Göyçay rayon Polis Şöbəsinin Dövlət Yol Polisi Bölməsinin əməkdaşları cəlb olunub. Hazırda aşmış dirəklər yeniləri ilə əvəz olunur.
Hadisənin başvermə səbəbləri araşdırılır.
Son xəbərlər
00:57
Rusiya XİN: Moskva ümid edir ki, İrəvan anti-Rusiya bloklarının standartlarına uyğunlaşmayacaqRegion
00:36
Foto
Türkiyədə təcili tibbi yardım maşını mikroavtobusla toqquşub, xəsarət alanlar varRegion
00:22
Göyçayda avtomobil elektrik dirəklərini aşırıb, 3 kənd işıqsız qalıbHadisə
00:13
Xamenei son etirazları dövlət çevrilişinə cəhd adlandırıbRegion
23:49
Rusiya XİN: ABŞ ilə məhbusların mübadiləsi üzrə iş gedirRegion
23:39
Ukrayna Aİ-dən sonra SEPAH-ı terror təşkilatı kimi tanıyıbDigər ölkələr
23:25
BMT Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik Böyük Britaniyaya keçibDigər ölkələr
23:18
Dünya Bankı Ukraynaya enerji sisteminin bərpası üçün 40 milyon dollar göndərəcəkDigər ölkələr
23:04