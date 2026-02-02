Rusiya XİN: ABŞ ilə məhbusların mübadiləsi üzrə iş gedir
Region
- 02 fevral, 2026
- 23:49
Rusiya və ABŞ arasında məhbusların mübadiləsi məsələsi üzrə iş aidiyyəti xüsusi xidmət orqanları vasitəsilə aparılır.
"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) bəyanatında bildirilib.
"Bu cür məlumat vaxtından əvvəl açıqlanmamalıdır, çünki mümkün mübadilələrin parametrləri və üsulları həssas xarakter daşıyır və insanların taleyi sözün həqiqi mənasında onlardan asılıdır", - Rusiya XİN ABŞ ilə məhbusların yeni mübadiləsinin müzakirə olunub-olunmadığı barədə suala cavab verib.
Rusiya XİN rəhbərinin müavini Sergey Ryabkov 2025-ci ilin oktyabrında qeyd edib ki, Rusiya məhbusların mübadiləsi mövzusu üzrə ABŞ tərəfi ilə əlaqədədir, lakin bu və ya digər yeni sxem istiqamətində fəaliyyət yoxdur.
Son xəbərlər
23:49
Rusiya XİN: ABŞ ilə məhbusların mübadiləsi üzrə iş gedirRegion
23:39
Ukrayna Aİ-dən sonra SEPAH-ı terror təşkilatı kimi tanıyıbDigər ölkələr
23:25
BMT Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik Böyük Britaniyaya keçibDigər ölkələr
23:18
Dünya Bankı Ukraynaya enerji sisteminin bərpası üçün 40 milyon dollar göndərəcəkDigər ölkələr
23:04
Tramp: Hindistan Rusiyadan neft almayacaqDigər ölkələr
22:52
Premyer Liqa: "Qarabağ" və "Sabah"ın XX turdakı səfər oyunlarının başlama tarixləri bəlli olubFutbol
22:48
Xamenei: İrandakı etirazlar ABŞ tərəfindən təşkil olunubRegion
22:36
Əraqçi: İran qarşılıqlı hörmətə əsaslanan diplomatiyaya açıqdırRegion
22:30