МИД РФ: Работа по вопросам обмена заключенными с США идет по линии спецслужб
- 02 февраля, 2026
- 22:16
Работа по вопросам обмена заключенными между РФ и США ведется по линии профильных спецслужб.
Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД России.
"Как мы неоднократно отмечали ранее, соответствующая работа ведется по линии профильных спецслужб. Кроме того, такого рода информация не подлежит преждевременному разглашению ввиду чувствительного характера параметров и модальностей возможных обменов, от которых в буквальном смысле зависят судьбы людей", - отметили в МИД РФ в ответ на вопрос, обсуждается ли вопрос нового обмена заключенными с США.
Также ведомство отмечает, что в настоящий момент российско-американский диалог ведется практически беспрерывно на различных уровнях и в нескольких форматах.
В октябре 2025 года замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что Россия находится в периодических контактах с американской стороной по тематике обмена заключенными, "но движения в направлении той или иной новой схемы пока нет".