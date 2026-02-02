МИД РФ: Работа по вопросам обмена заключенными с США идет по линии спецслужб

Работа по вопросам обмена заключенными между РФ и США ведется по линии профильных спецслужб.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД России.

"Как мы неоднократно отмечали ранее, соответствующая работа ведется по линии профильных спецслужб. Кроме того, такого рода информация не подлежит преждевременному разглашению ввиду чувствительного характера параметров и модальностей возможных обменов, от которых в буквальном смысле зависят судьбы людей", - отметили в МИД РФ в ответ на вопрос, обсуждается ли вопрос нового обмена заключенными с США.

Также ведомство отмечает, что в настоящий момент российско-американский диалог ведется практически беспрерывно на различных уровнях и в нескольких форматах.

В октябре 2025 года замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что Россия находится в периодических контактах с американской стороной по тематике обмена заключенными, "но движения в направлении той или иной новой схемы пока нет".