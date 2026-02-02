Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    МИД РФ: Работа по вопросам обмена заключенными с США идет по линии спецслужб

    В регионе
    • 02 февраля, 2026
    • 22:16
    МИД РФ: Работа по вопросам обмена заключенными с США идет по линии спецслужб

    Работа по вопросам обмена заключенными между РФ и США ведется по линии профильных спецслужб.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД России.

    "Как мы неоднократно отмечали ранее, соответствующая работа ведется по линии профильных спецслужб. Кроме того, такого рода информация не подлежит преждевременному разглашению ввиду чувствительного характера параметров и модальностей возможных обменов, от которых в буквальном смысле зависят судьбы людей", - отметили в МИД РФ в ответ на вопрос, обсуждается ли вопрос нового обмена заключенными с США.

    Также ведомство отмечает, что в настоящий момент российско-американский диалог ведется практически беспрерывно на различных уровнях и в нескольких форматах.

    В октябре 2025 года замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что Россия находится в периодических контактах с американской стороной по тематике обмена заключенными, "но движения в направлении той или иной новой схемы пока нет".

    Россия США обмен заключенными
    Ты - Король

    Последние новости

    23:11

    Хаменеи: Беспорядки в Иране были организованы США

    В регионе
    23:08

    МИД РФ: Москва надеется, что Ереван не переориентируется под стандарты антироссийских блоков

    В регионе
    22:55

    МИД: РФ и Иран проведут заседание межправкомиссии вопреки угрозам Тегерану

    В регионе
    22:45

    Арагчи: Иран не упускает ни одной возможности для защиты прав своего народа

    В регионе
    22:40

    ООН назначила нового координатора-резидента в Иране

    Другие страны
    22:35
    Фото

    Венесуэла лишилась права голоса в Генассамблее ООН

    Другие страны
    22:16

    МИД РФ: Работа по вопросам обмена заключенными с США идет по линии спецслужб

    В регионе
    22:06

    "Ювентус" и "Болонья" обменялись игроками

    Футбол
    21:53
    Фото

    В Ханкенди состоялся гала-вечер по случаю 30-летия Азербайджанского молодежного форума

    Внутренняя политика
    Лента новостей