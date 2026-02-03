Polşanın Baş naziri yaxın vaxtlarda Ukraynaya səfər edəcək
Digər ölkələr
- 03 fevral, 2026
- 01:12
Polşanın Baş naziri Donald Tusk ölkə rəhbərliyinin dəvəti ilə Ukraynaya səfər etmək niyyətindədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb.
"Yaxın günlərdə (Ukrayna prezidenti - red.) Volodimir Zelenskinin dəvəti ilə Kiyevdə olacağam. Bu kritik vaxtda Ukraynanı tək qoymaq olmaz", - Tusk yazıb.
In the next few days I will be in Kyiv at the invitation of @ZelenskyyUa. At this critical time, Ukraine cannot be left all alone.— Donald Tusk (@donaldtusk) February 2, 2026
