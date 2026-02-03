İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Polşanın Baş naziri yaxın vaxtlarda Ukraynaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    • 03 fevral, 2026
    • 01:12
    Polşanın Baş naziri yaxın vaxtlarda Ukraynaya səfər edəcək

    Polşanın Baş naziri Donald Tusk ölkə rəhbərliyinin dəvəti ilə Ukraynaya səfər etmək niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb.

    "Yaxın günlərdə (Ukrayna prezidenti - red.) Volodimir Zelenskinin dəvəti ilə Kiyevdə olacağam. Bu kritik vaxtda Ukraynanı tək qoymaq olmaz", - Tusk yazıb.

    Donald Tusk Ukrayna Volodimir Zelenski
    Премьер Польши посетит Украину в ближайшее время

