İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Kobaxidze: Xarici tələbələr Gürcüstan iqtisadiyyatına 1,2 milyard lari gəlir gətirir

    Region
    • 13 fevral, 2026
    • 11:16
    Kobaxidze: Xarici tələbələr Gürcüstan iqtisadiyyatına 1,2 milyard lari gəlir gətirir

    Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze bildirib ki, xarici tələbələrin ölkə iqtisadiyyatına illik ümumi töhfəsi 1,2 milyard lari (təxminən 445 milyon ABŞ dolları - red.) təşkil edir.

    Bu barədə "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir.

    Onun sözlərinə görə, bu məbləğ hər il Gürcüstanın dövlət büdcəsinə təxminən 300 milyon lari (təxminən 111.3 milyon ABŞ dolları - red.) vəsaitin daxil olması deməkdir.

    Baş nazir qeyd edib ki, xarici tələbələr təkcə maliyyə baxımından deyil, məşğulluq sahəsində də mühüm rol oynayırlar. Belə ki, onların hesabına ölkədə 10 mindən çox iş yeri yaradılıb.

    "Xarici tələbələr üçün mövcud proqramların ləğvi Gürcüstan iqtisadiyyatına, dövlət büdcəsinə və məşğulluq səviyyəsinə ciddi zərər vura bilər", – deyə İrakli Kobaxidze vurğulayıb.

    Hökumət başçısı, həmçinin bildirib ki, xarici tələbələr diplomlarını əldə etdikdən dərhal sonra ölkəni tərk edirlər və bu səbəbdən Gürcüstanın demoqrafik mənzərəsi üçün heç bir risk yaratmırlar.

    Onun sözlərinə görə, mövcud siyasət həm iqtisadi faydanın qorunmasına, həm də ölkənin uzunmüddətli demoqrafik və sosial balansının saxlanmasına imkan verir.

    Gürcüstan İrakli Kobaxidze
    Кобахидзе: Иностранные студенты ежегодно приносят экономике Грузии 1,2 млрд лари

    Son xəbərlər

    11:55

    Komanda rəhbəri: "Azərbaycanda Merlər Razılaşması təşəbbüsünə maraq artır"

    Energetika
    11:43

    Niderlandlı idmançı dünya rekordunu yeniləyərək Olimpiya çempionu olub

    Fərdi
    11:40

    Azərbaycanda vahid böyük şəhər bələdiyyəsi modelinin yaradılması təklif olunur

    Milli Məclis
    11:36

    "Barselona" beş ildən sonra ilk dəfə bir hissədə qapısından dörd qol buraxıb

    Futbol
    11:36

    Bələdiyyə aktlarının 97,2%-i qanunvericiliyə uyğun olub

    Daxili siyasət
    11:35

    Nazir müavini: Bələdiyyələrin vəzifəli şəxslərinin törətdiyi inzibati xətaların sayı xeyli azalıb

    Daxili siyasət
    11:33

    Pakistanda 5,5 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    11:31

    Mariyana Kuyundziç: "Enerji səmərəliliyi bələdiyyələrin xərclərini azaldır"

    Energetika
    11:24

    Azərbaycan və BMT mədəniyyətlərarası dialoq sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti