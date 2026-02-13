Кобахидзе: Иностранные студенты ежегодно приносят экономике Грузии 1,2 млрд лари

Общий ежегодный вклад иностранных студентов в экономику Грузии составляет 1,2 млрд лари (приблизительно $445 млн - ред.).

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, это означает, что в грузинский бюджет ежегодно поступает около 300 млн лари (приблизительно $111,3 млн – ред.) благодаря деятельности иностранных студентов.

Он подчеркнул, что иностранные студенты играют важную роль не только в финансовом плане, но и в сфере занятости. Так, благодаря им в стране создано более 10 тыс. рабочих мест.

"Отмена существующих программ для иностранных студентов может серьезно навредить экономике Грузии, госбюджету и уровню занятости", – добавил Кобахидзе.

Глава правительства также отметил, что иностранные студенты покидают страну сразу после получения дипломов и, следовательно, не представляют никакой угрозы для демографической ситуации в Грузии.

По его словам, нынешняя политика позволяет одновременно защитить экономические выгоды и сохранить долгосрочный демографический и социальный баланс страны.