İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Gürcüstanda gələn aydan əcnəbilərin əmək fəaliyyəti məhdudlaşdırılacaq

    Region
    • 13 fevral, 2026
    • 10:57
    Gürcüstanda gələn aydan əcnəbilərin əmək fəaliyyəti məhdudlaşdırılacaq

    Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze bildirib ki, 1 mart 2026-cı ildən etibarən əcnəbilərin Gürcüstanda əmək fəaliyyəti qanunvericiliklə əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırılacaq.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, Baş nazirin sözlərinə görə, bu addım ölkə iqtisadiyyatının və Gürcüstan vətəndaşlarının maraqlarının daha effektiv qorunmasına xidmət edəcək.

    İ.Kobaxidze vurğulayıb ki, hökumət qəbul edilən qanunun icrasına görə tam məsuliyyəti öz üzərinə götürür və onun effektiv tətbiqi üçün bütün zəruri mexanizmlər işə salınacaq.

    Baş nazir, həmçinin xatırladıb ki, 2017-ci ildə Gürcüstan Konstitusiyasına edilən dəyişikliklə kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların əcnəbilərə özgəninkiləşdirilməsi qadağan edilib.

    "Gürcüstanın milli və dini kimliyinin qorunması ən vacib milli vəzifələrimizdən biridir. Gürcüstan hökuməti bu dəyərlərin qorunması üçün bütün zəruri addımları atacaq", – deyə Kobaxidze vurğulayıb.

    Hökumətin bu qərarı ölkədə miqrasiya siyasətinin sərtləşdirilməsi və strateji resursların qorunması istiqamətində atılan addımlar çərçivəsində qiymətləndirilir.

    əcnəbi Gürcüstan İrakli Kobaxidze
    Грузия с 1 марта ограничивает деятельность иностранцев в стране

    Son xəbərlər

    11:55

    Komanda rəhbəri: "Azərbaycanda Merlər Razılaşması təşəbbüsünə maraq artır"

    Energetika
    11:43

    Niderlandlı idmançı dünya rekordunu yeniləyərək Olimpiya çempionu olub

    Fərdi
    11:40

    Azərbaycanda vahid böyük şəhər bələdiyyəsi modelinin yaradılması təklif olunur

    Milli Məclis
    11:36

    "Barselona" beş ildən sonra ilk dəfə bir hissədə qapısından dörd qol buraxıb

    Futbol
    11:36

    Bələdiyyə aktlarının 97,2%-i qanunvericiliyə uyğun olub

    Daxili siyasət
    11:35

    Nazir müavini: Bələdiyyələrin vəzifəli şəxslərinin törətdiyi inzibati xətaların sayı xeyli azalıb

    Daxili siyasət
    11:33

    Pakistanda 5,5 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    11:31

    Mariyana Kuyundziç: "Enerji səmərəliliyi bələdiyyələrin xərclərini azaldır"

    Energetika
    11:24

    Azərbaycan və BMT mədəniyyətlərarası dialoq sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti