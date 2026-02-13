Грузия с 1 марта ограничивает деятельность иностранцев в стране

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что с 1 марта 2026 года трудовая деятельность иностранцев в стране будет законодательно ограничена.

Как сообщает грузинское бюро Report, по его словам, это позволит должным образом защитить интересы экономики страны и грузинских граждан.

По словам премьера, правительство берет на себя полную ответственность за эффективное исполнение этого закона.

Кобахидзе добавил, что поправками к Конституции запрещена передача сельскохозяйственных земель иностранцам.

"В 2017 году наше правительство внесло поправку в Конституцию Грузии, которая запретила отчуждение сельскохозяйственных земель иностранцам. Защита и сохранение национальной и религиозной идентичности Грузии - одна из важнейших национальных задач, для решения которой правительство Грузии сделает все возможное", - заявил он.