Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Грузия с 1 марта ограничивает деятельность иностранцев в стране

    В регионе
    • 13 февраля, 2026
    • 11:27
    Грузия с 1 марта ограничивает деятельность иностранцев в стране

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что с 1 марта 2026 года трудовая деятельность иностранцев в стране будет законодательно ограничена.

    Как сообщает грузинское бюро Report, по его словам, это позволит должным образом защитить интересы экономики страны и грузинских граждан.

    По словам премьера, правительство берет на себя полную ответственность за эффективное исполнение этого закона.

    Кобахидзе добавил, что поправками к Конституции запрещена передача сельскохозяйственных земель иностранцам.

    "В 2017 году наше правительство внесло поправку в Конституцию Грузии, которая запретила отчуждение сельскохозяйственных земель иностранцам. Защита и сохранение национальной и религиозной идентичности Грузии - одна из важнейших национальных задач, для решения которой правительство Грузии сделает все возможное", - заявил он.

    Ираклий Кобахидзе Грузия трудовая деятельность иностранцев
    Gürcüstanda gələn aydan əcnəbilərin əmək fəaliyyəti məhdudlaşdırılacaq
    Ты - Король

    Последние новости

    11:39

    Сахиба Гафарова: Визит вице-президента США в Азербайджан имеет историческое значение

    Внешняя политика
    11:34

    Кобахидзе: Иностранные студенты ежегодно приносят экономике Грузии 1,2 млрд лари

    В регионе
    11:31

    Джахид Микаилов: Минэнерго продолжит поддержку муниципалитетов в сфере энергоэффективности

    Энергетика
    11:27

    Грузия с 1 марта ограничивает деятельность иностранцев в стране

    В регионе
    11:24

    Азербайджанский банк выплатит до 70% чистой прибыли в виде дивидендов

    Финансы
    11:13

    В РФ 11 детей из соццентра госпитализированы с признаками кишечной инфекции

    Другие страны
    11:10

    На сегодняшнем пленарном заседании ММ будет заслушан годовой отчет муниципалитетов

    Милли Меджлис
    11:09
    Фото

    Азербайджанская делегация прибыла в Армению для участия в круглом столе "Мост мира"

    В регионе
    11:06

    В пакистанской провинции Белуджистан произошло землетрясение магнитудой 5,5

    Другие страны
    Лента новостей