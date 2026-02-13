İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Şimali Makedoniya və Azərbaycan rəqəmsal əməkdaşlığın prioritetlərini müəyyən edib

    İKT
    • 13 fevral, 2026
    • 11:20
    Şimali Makedoniya və Azərbaycan rəqəmsal əməkdaşlığın prioritetlərini müəyyən edib

    Şimali Makedoniya elektron hökumətin inkişafını və dövlət xidmətlərinin rəqəmsal dizaynını Azərbaycanla rəqəmsal transformasiya sahəsində əməkdaşlığın əsas istiqamətləri kimi nəzərdən keçirir.

    Bunu "Report"a müsahibəsində Şimali Makedoniyanın rəqəmsal transformasiya naziri Stefan Andonovski bildirib.

    Onun sözlərinə görə, vətəndaş və biznesyönümlü xidmətlərin, "bir pəncərə" prinsipinin tətbiqi, elektron xidmətlərin standartlaşdırılması, eləcə də rəqəmsal həllərin həyat dövrünün idarə edilməsi sahəsində təcrübə mübadiləsinin aparılması xüsusi maraq doğurur.

    Rəqəmsal transformasiyanın institusional arxitekturası - qurumlararası koordinasiya, rəqəmsal islahatların səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi də prioritetlər sırasındadır.

    "Kibertəhlükəsizlik ayrıca prioritet istiqamətdir. Bu sahədə əməkdaşlıq kiberhadisələrə reaksiyanın koordinasiyası, milli erkən xəbərdarlıq mexanizmlərinin inkişafı, dövlət informasiya sistemlərinin dayanıqlılığının artırılması, eləcə də institusional kibergigiyena mədəniyyətinin formalaşdırılması və kadr potensialının artırılması üzrə təcrübə mübadiləsini ehtiva edə bilər. Rəqəmsal infrastrukturun və innovativ texnologiyaların inkişafı, o cümlədən rəqəmsal identifikasiya, məlumatların qorunması, bulud həllərindən istifadə və dövlət sektorunda innovasiyaların tətbiqi ilə bağlı yanaşmaların mübadiləsi də perspektivli istiqamətdir", - nazir qeyd edib.

    Müsahibənin tam mətni ilə bu link vasitəsilə tanış olmaq mümkündür.

    Şimali Makedoniya Azərbaycan Stefan Andonovski
    Северная Македония и Азербайджан определили приоритеты цифрового сотрудничества

    Son xəbərlər

    11:43

    Niderlandlı idmançı dünya rekordunu yeniləyərək Olimpiya çempionu olub

    Fərdi
    11:40

    Azərbaycanda vahid böyük şəhər bələdiyyəsi modelinin yaradılması təklif olunur

    Milli Məclis
    11:36

    "Barselona" beş ildən sonra ilk dəfə bir hissədə qapısından dörd qol buraxıb

    Futbol
    11:36

    Bələdiyyə aktlarının 97,2%-i qanunvericiliyə uyğun olub

    Daxili siyasət
    11:35

    Nazir müavini: Bələdiyyələrin vəzifəli şəxslərinin törətdiyi inzibati xətaların sayı xeyli azalıb

    Daxili siyasət
    11:33

    Pakistanda 5,5 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    11:31

    Mariyana Kuyundziç: "Enerji səmərəliliyi bələdiyyələrin xərclərini azaldır"

    Energetika
    11:24

    Azərbaycan və BMT mədəniyyətlərarası dialoq sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Mədəniyyət siyasəti
    11:23
    Foto

    Emin Əmrullayev "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti