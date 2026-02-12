Северная Македония и Азербайджан определили приоритеты цифрового сотрудничества

Северная Македония рассматривает развитие электронного правительства и цифрового дизайна государственных услуг, как ключевые направления сотрудничества с Азербайджаном в области цифровой трансформации.

Об этом в интервью Report сказал министр цифровой трансформации Республики Северная Македония Стефан Андоновски.

По его словам, особый интерес представляет обмен опытом по внедрению сервисов, ориентированных на граждан и бизнес, реализации принципа "единого окна", стандартизации электронных услуг и управлению жизненным циклом цифровых решений.

В числе приоритетов также обозначены вопросы институциональной архитектуры цифровой трансформации - от межведомственной координации до оценки эффективности реформ.

"Отдельное приоритетное направление - кибербезопасность. Здесь сотрудничество может включать обмен практиками по координации реагирования на киберинциденты, развитию национальных механизмов раннего предупреждения, повышению устойчивости государственных информационных систем, а также формированию культуры институциональной кибергигиены и наращиванию кадрового потенциала. Перспективным направлением также является развитие цифровой инфраструктуры и инновационных технологий, включая обмен подходами к цифровой идентификации, защите данных, использованию облачных решений и внедрению инноваций в государственном секторе", - заявил министр.

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.