    Azərbaycan heyəti "Sülh körpüsü" dəyirmi masasında iştirak etmək üçün Ermənistana gedib

    • 13 fevral, 2026
    • 11:10
    Azərbaycan heyəti Sülh körpüsü dəyirmi masasında iştirak etmək üçün Ermənistana gedib

    Ermənistanda "Sülh Körpüsü" Təşəbbüsü çərçivəsində fevralın 13-14-də ikitərəfli dəyirmi masa keçiriləcək.

    Bu barədə "Report" "Armenian Council"a istinadən xəbər verir.

    Dəyirmi masada Ermənistan və Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətlərinin nümayəndələri görüşəcək.

    Qeyd olunub ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti bütün zəruri prosedurlardan keçərək delimatasiya və demarkasiya olunmuş quru sərhəd sahəsindən Ermənistana gedib.

    "Sülh körpüsü" təşəbbüsünün əsas iştirakçıları ilə yanaşı, bu dəyirmi masada hər iki tərəfdən daha geniş iştirakçı qrupu iştirak edəcək.

    Məlumata görə, Azərbaycan nümayəndə heyətinə 19 nəfər daxildir, onların arasında Fərhad Məmmədov, Rusif Hüseynov, Kəmalə Məmmədova, Ramil İsgəndərli, Fuad Abdullayev, Könül Bədəlova, Zaur Şiriyev, Murad Muradov, Aytən Qəhrəman, Rauf Ağəmirzəyev, Gülbəniz Qənbərova, Nəzrin Əliyeva, Eldar Həmzəli, Sənan Rzayev, Gülşən Axundova, Emin Əliyev, Orxan Babayev, İlyas Hüseynov, Fuad Ağamalıyev var.

    Ermənistan tərəfindən dəyirmi masada qeyri-hökumət təşkilatlarının 20 nümayəndəsi iştirak edəcək.

