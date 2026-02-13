Азербайджанская делегация прибыла в Армению для участия в круглом столе "Мост мира"

В Армении в рамках инициативы "Мост мира" 13-14 февраля состоится двусторонний круглый стол, в ходе которого встретятся представители гражданского общества Армении и Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Armenian Council.

Отмечается, что азербайджанская делегация прибыла в Армению через делимитированный и демаркированный участки сухопутной границы, пройдя все необходимые процедуры.

Помимо основных участников инициативы "Мост мира", в этом круглом столе примет участие более широкий круг представителей с обеих сторон.

Согласно информации, в состав азербайджанской делегации вошли 19 человек, среди них: Фархад Мамедов, Русиф Гусейнов, Камала Мамедова, Рамил Искандарли, Фуад Абдуллаев, Конуль Бадалова, Заур Шириев, Мурад Мурадов, Айтен Гахраман, Рауф Агамирзаев, Гюльбениз Ганбарова, Назрин Алиева, Эльдар Хамзали, Сянан Рзаев, Гюльшан Ахундова, Эмин Алиев, Орхан Бабаев, Илья Гусейнов, Фуад Агамалиев.

С армянской стороны в круглом столе примут участие 20 представителей неправительственных организаций.