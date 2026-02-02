Премьер Польши посетит Украину в ближайшее время
- 02 февраля, 2026
- 23:47
Премьер-министр Дональд Туск собирается посетить с визитом Украину по приглашению руководства страны.
Как передает Report, об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х.
"В ближайшие дни я буду в Киеве по приглашению (президента Украины - ред.) Владимира Зеленского. В это критическое время Украину нельзя оставлять в полном одиночестве", - написал Туск.
