Премьер Польши посетит Украину в ближайшее время

Премьер-министр Дональд Туск собирается посетить с визитом Украину по приглашению руководства страны.

Как передает Report, об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х.

"В ближайшие дни я буду в Киеве по приглашению (президента Украины - ред.) Владимира Зеленского. В это критическое время Украину нельзя оставлять в полном одиночестве", - написал Туск.