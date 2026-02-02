Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    Премьер Польши посетит Украину в ближайшее время

    Другие страны
    • 02 февраля, 2026
    • 23:47
    Премьер Польши посетит Украину в ближайшее время

    Премьер-министр Дональд Туск собирается посетить с визитом Украину по приглашению руководства страны.

    Как передает Report, об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х.

    "В ближайшие дни я буду в Киеве по приглашению (президента Украины - ред.) Владимира Зеленского. В это критическое время Украину нельзя оставлять в полном одиночестве", - написал Туск.

    Ты - Король

    Последние новости

    23:47

    Премьер Польши посетит Украину в ближайшее время

    Другие страны
    23:34

    Британия в период председательства в СБ ООН сосредоточится на кризисах в Украине, Судане и Газе

    Другие страны
    23:23

    Украина вслед за ЕС признала КСИР террористической организацией

    Другие страны
    23:11

    Хаменеи: Беспорядки в Иране были организованы США

    В регионе
    23:08

    МИД РФ: Москва надеется, что Ереван не переориентируется под стандарты антироссийских блоков

    В регионе
    22:55

    МИД: РФ и Иран проведут заседание межправкомиссии вопреки угрозам Тегерану

    В регионе
    22:45

    Арагчи: Иран не упускает ни одной возможности для защиты прав своего народа

    В регионе
    22:40

    ООН назначила нового координатора-резидента в Иране

    Другие страны
    22:35
    Фото

    Венесуэла лишилась права голоса в Генассамблее ООН

    Другие страны
    Лента новостей