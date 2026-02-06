В горнолыжном курорте в Италии из-за схода лавины погибли два человека

В результате схода лавины, произошедшего в горнолыжном курорте Сольда в Южном Тироле (Италия), погибли два человека.

Как передает Report, об этом сообщает Rai News.

"Подтверждена гибель двух человек, которых накрыла лавина в горнолыжном курорте Сольда (расположен у подножия массива Ортлес - ред.). Это были два туриста из Финляндии", - пишет издание.

Прибывшим на место происшествия спасателям удалось спасти одного человека, которого они заметили с вертолета.

По данным альпийской спасательной службы, произошли две лавины, и под второй лавиной могут оказаться люди. Поисково-спасательные работы продолжаются.