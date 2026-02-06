Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В горнолыжном курорте в Италии из-за схода лавины погибли два человека

    Другие страны
    • 06 февраля, 2026
    • 11:29
    В горнолыжном курорте в Италии из-за схода лавины погибли два человека

    В результате схода лавины, произошедшего в горнолыжном курорте Сольда в Южном Тироле (Италия), погибли два человека.

    Как передает Report, об этом сообщает Rai News.

    "Подтверждена гибель двух человек, которых накрыла лавина в горнолыжном курорте Сольда (расположен у подножия массива Ортлес - ред.). Это были два туриста из Финляндии", - пишет издание.

    Прибывшим на место происшествия спасателям удалось спасти одного человека, которого они заметили с вертолета.

    По данным альпийской спасательной службы, произошли две лавины, и под второй лавиной могут оказаться люди. Поисково-спасательные работы продолжаются.

    Италия горнолыжный курорт снежная лавина жертвы
