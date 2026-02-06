Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Азербайджан выразил поддержку Турции в годовщину трагического землетрясения

    Внешняя политика
    • 06 февраля, 2026
    • 11:22
    Азербайджан выразил поддержку Турции в годовщину трагического землетрясения

    Азербайджан чтит память жертв и разделяет скорбь братского турецкого народа в третью годовщину разрушительных землетрясений в Турции.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети Х.

    "В годовщину землетрясения, произошедшего в братской Турции в регионе Кахраманмараш, мы вновь вспоминаем глубокую боль и скорбь, вызванные этой масштабной катастрофой. С чувством глубокой печали чтим светлую память жертв трагедии, унесшей жизни тысяч людей и приведшей к масштабным разрушениям", - говорится в публикации.

    В МИД также подчеркнули, что государство и народ Азербайджана всегда рядом с Турцией и разделяют эту боль как свою собственную.

    "Желаем братскому турецкому государству и народу благополучия, процветания и мира", - добавили в ведомстве.

    Напомним, что три года назад, 6 февраля 2023 года, в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, которые привели к гибели более 53 тысяч человек и были названы турецкими властями "катастрофой века".

    МИД Азербайджана Турция землетрясения в Турции
    XİN: Azərbaycan dövləti və xalqı hər zaman Türkiyənin yanındadır
    Baku: Azerbaijani state and people always stand by Türkiye
    Лента новостей