Азербайджан выразил поддержку Турции в годовщину трагического землетрясения

Азербайджан чтит память жертв и разделяет скорбь братского турецкого народа в третью годовщину разрушительных землетрясений в Турции.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети Х.

"В годовщину землетрясения, произошедшего в братской Турции в регионе Кахраманмараш, мы вновь вспоминаем глубокую боль и скорбь, вызванные этой масштабной катастрофой. С чувством глубокой печали чтим светлую память жертв трагедии, унесшей жизни тысяч людей и приведшей к масштабным разрушениям", - говорится в публикации.

В МИД также подчеркнули, что государство и народ Азербайджана всегда рядом с Турцией и разделяют эту боль как свою собственную.

"Желаем братскому турецкому государству и народу благополучия, процветания и мира", - добавили в ведомстве.

Напомним, что три года назад, 6 февраля 2023 года, в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, которые привели к гибели более 53 тысяч человек и были названы турецкими властями "катастрофой века".