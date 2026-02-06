Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в лицее İdrak, ученик задержан - ОБНОВЛЕНО-3

Бинагадинская районная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с инцидентом в лицее İdrak, где 10-классник выстрелил из ружья в учительницу.

Об этом сообщили Report в Генпрокуратуре.

Согласно информации, уголовное дело возбуждено по соответствующей статье УК АР, проводится предварительное следствие. Подозреваемый в совершении инцидента ученик 10-го класса задержан.

"В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят осмотр места происшествия, а также выполняют необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. Пострадавшей своевременно оказана первая медицинская помощь, она госпитализирована, лечение продолжается", - добавили в Генпрокуратуре.

11:04

Стали известны новые подробности инцидента в частном лицее İdrak в Баку.

Как сообщили Report очевидцы, инцидент произошел во время перемены.

Отмечается, что пуля попала учителю в шею.

Занятия в лицее отменены, родители забирают детей из школы.

По полученной Report информации, отец ученика, Самир Ширинов, ранее занимал должность замначальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти города Сумгайыта, в настоящее время безработный.

10:58

Министерство внутренних дел распространило информацию по факту стрельбы в лицее İdrak, в котором ученик открыл огонь по учителю.

Как сообщили Report в министерстве, 6 февраля около 09:00 перед частным лицеем İdrak, расположенным в Бинагадинском районе, ученик 10-го класса А.Ш. совершил инцидент.

Ученик пришел в школу с охотничьим ружьем отца и ранил учителя Ш.К.

Он задержан сотрудниками полиции. У него изъято охотничье ружье.

По факту проводится расследование.

10:36

В Баку в лицее ученик открыл огонь по учителю.

Как сообщает Report, инцидент произошел в лицее İdrak, расположенном на территории Бинагадинского района.

Согласно информации, ученик 10-го класса выстрелил в учителя из охотничьего ружья.

В настоящее время правоохранительные органы работают на месте происшествия.

Отметим, что информацию первым распространил сайт unikal.az.