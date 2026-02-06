Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в лицее İdrak, ученик задержан - ОБНОВЛЕНО-3
- 06 февраля, 2026
- 11:12
Бинагадинская районная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с инцидентом в лицее İdrak, где 10-классник выстрелил из ружья в учительницу.
Об этом сообщили Report в Генпрокуратуре.
Согласно информации, уголовное дело возбуждено по соответствующей статье УК АР, проводится предварительное следствие. Подозреваемый в совершении инцидента ученик 10-го класса задержан.
"В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят осмотр места происшествия, а также выполняют необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. Пострадавшей своевременно оказана первая медицинская помощь, она госпитализирована, лечение продолжается", - добавили в Генпрокуратуре.
Стали известны новые подробности инцидента в частном лицее İdrak в Баку.
Как сообщили Report очевидцы, инцидент произошел во время перемены.
Отмечается, что пуля попала учителю в шею.
Занятия в лицее отменены, родители забирают детей из школы.
По полученной Report информации, отец ученика, Самир Ширинов, ранее занимал должность замначальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти города Сумгайыта, в настоящее время безработный.
Министерство внутренних дел распространило информацию по факту стрельбы в лицее İdrak, в котором ученик открыл огонь по учителю.
Как сообщили Report в министерстве, 6 февраля около 09:00 перед частным лицеем İdrak, расположенным в Бинагадинском районе, ученик 10-го класса А.Ш. совершил инцидент.
Ученик пришел в школу с охотничьим ружьем отца и ранил учителя Ш.К.
Он задержан сотрудниками полиции. У него изъято охотничье ружье.
По факту проводится расследование.
В Баку в лицее ученик открыл огонь по учителю.
Как сообщает Report, инцидент произошел в лицее İdrak, расположенном на территории Бинагадинского района.
Согласно информации, ученик 10-го класса выстрелил в учителя из охотничьего ружья.
В настоящее время правоохранительные органы работают на месте происшествия.
Отметим, что информацию первым распространил сайт unikal.az.