    Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в лицее İdrak, ученик задержан - ОБНОВЛЕНО-3

    Происшествия
    • 06 февраля, 2026
    • 11:12
    Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в лицее İdrak, ученик задержан - ОБНОВЛЕНО-3

    Бинагадинская районная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с инцидентом в лицее İdrak, где 10-классник выстрелил из ружья в учительницу.

    Об этом сообщили Report в Генпрокуратуре.

    Согласно информации, уголовное дело возбуждено по соответствующей статье УК АР, проводится предварительное следствие. Подозреваемый в совершении инцидента ученик 10-го класса задержан.

    "В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят осмотр места происшествия, а также выполняют необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. Пострадавшей своевременно оказана первая медицинская помощь, она госпитализирована, лечение продолжается", - добавили в Генпрокуратуре.

    Стали известны новые подробности инцидента в частном лицее İdrak в Баку.

    Как сообщили Report очевидцы, инцидент произошел во время перемены.

    Отмечается, что пуля попала учителю в шею.

    Занятия в лицее отменены, родители забирают детей из школы.

    По полученной Report информации, отец ученика, Самир Ширинов, ранее занимал должность замначальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти города Сумгайыта, в настоящее время безработный.

    Министерство внутренних дел распространило информацию по факту стрельбы в лицее İdrak, в котором ученик открыл огонь по учителю.

    Как сообщили Report в министерстве, 6 февраля около 09:00 перед частным лицеем İdrak, расположенным в Бинагадинском районе, ученик 10-го класса А.Ш. совершил инцидент.

    Ученик пришел в школу с охотничьим ружьем отца и ранил учителя Ш.К.

    Он задержан сотрудниками полиции. У него изъято охотничье ружье.

    По факту проводится расследование.

    В Баку в лицее ученик открыл огонь по учителю.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в лицее İdrak, расположенном на территории Бинагадинского района.

    Согласно информации, ученик 10-го класса выстрелил в учителя из охотничьего ружья.

    В настоящее время правоохранительные органы работают на месте происшествия.

    Отметим, что информацию первым распространил сайт unikal.az.

    Bakıda liseydə şagirdin müəlliməsini güllələməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb - YENİLƏNİB-3
