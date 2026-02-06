Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Медики рассказали о состоянии пострадавшей при стрельбе в лицее "İdrak"

    Здоровье
    • 06 февраля, 2026
    • 11:27
    Медики рассказали о состоянии пострадавшей при стрельбе в лицее İdrak

    Клинический медцентр, куда госпитализировали пострадавшую при стрельбе в лицее "İdrak" 29-летнюю учительницу, сообщил о состоянии пациентки.

    В ответ на запрос Report в КМЦ сообщили, что состояние раненой оценивается как средней тяжести.

    "Бригада скорой помощи госпитализировала в КМЦ женщину 1997 года рождения. У пациентки диагностировано огнестрельное ранение. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь, провели соответствующие лабораторные и инструментальные обследования. В настоящее время ее лечение продолжается в хирургическом отделении, состояние остается средней тяжести", - отметили в медучреждении.

    Напомним, инцидент произошел сегодня утром в лицее "İdrak". Ученик 10-го класса принес в школу охотничье ружье и выстрелил в преподавателя математики по неустановленным пока причинам. Подросток задержан, возбуждено уголовное дело.

    Лицей стрельба Клинический медицинский центр
    Bakıda liseydə şagirdin güllələdiyi müəllimin son durumu açıqlanıb
