Медики рассказали о состоянии пострадавшей при стрельбе в лицее "İdrak"

Клинический медцентр, куда госпитализировали пострадавшую при стрельбе в лицее "İdrak" 29-летнюю учительницу, сообщил о состоянии пациентки.

В ответ на запрос Report в КМЦ сообщили, что состояние раненой оценивается как средней тяжести.

"Бригада скорой помощи госпитализировала в КМЦ женщину 1997 года рождения. У пациентки диагностировано огнестрельное ранение. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь, провели соответствующие лабораторные и инструментальные обследования. В настоящее время ее лечение продолжается в хирургическом отделении, состояние остается средней тяжести", - отметили в медучреждении.

Напомним, инцидент произошел сегодня утром в лицее "İdrak". Ученик 10-го класса принес в школу охотничье ружье и выстрелил в преподавателя математики по неустановленным пока причинам. Подросток задержан, возбуждено уголовное дело.