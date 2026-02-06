В Астаре в грузе зелени обнаружена крупная партия наркотиков

Сотрудники Астаринского таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана пресекли попытку контрабанды крупной партии наркотиков через территорию страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГТК.

Согласно информации, при досмотре на таможенном посту "Юг-Астара" транспортного средства, перевозившего груз "зелени" транзитом из Ирана в Россию в прицепе транспортного средства обнаружена марихуана общим весом 51 кг 941 г, включая упаковку.

По факту ведется расследование.