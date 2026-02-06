Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Астаре в грузе зелени обнаружена крупная партия наркотиков

    Бизнес
    • 06 февраля, 2026
    • 11:26
    В Астаре в грузе зелени обнаружена крупная партия наркотиков

    Сотрудники Астаринского таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана пресекли попытку контрабанды крупной партии наркотиков через территорию страны.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ГТК.

    Согласно информации, при досмотре на таможенном посту "Юг-Астара" транспортного средства, перевозившего груз "зелени" транзитом из Ирана в Россию в прицепе транспортного средства обнаружена марихуана общим весом 51 кг 941 г, включая упаковку.

    По факту ведется расследование.

