    Бизнес
    • 06 февраля, 2026
    • 11:22
    В Азербайджане определен порядок применения международных стандартов

    Кабинет министров утвердил "Правила применения международных, региональных, межгосударственных и зарубежных стандартов на территории Азербайджанской Республики".

    Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

    Постановление принято в целях обеспечения выполнения Указа президента от 12 июля 2019 года "О применении закона "О стандартизации" от 17 мая 2019 года" и направлено на регулирование механизма применения международных, региональных, межгосударственных и зарубежных стандартов в стране.

    Кабмин международные стандарты закон "О стандартизации"
    Beynəlxalq standartların Azərbaycanda tətbiqinə dair qaydalar təsdiq edilib
    Лента новостей