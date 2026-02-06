В Азербайджане определен порядок применения международных стандартов

Кабинет министров утвердил "Правила применения международных, региональных, межгосударственных и зарубежных стандартов на территории Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Постановление принято в целях обеспечения выполнения Указа президента от 12 июля 2019 года "О применении закона "О стандартизации" от 17 мая 2019 года" и направлено на регулирование механизма применения международных, региональных, межгосударственных и зарубежных стандартов в стране.