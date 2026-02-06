İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Beynəlxalq standartların Azərbaycanda tətbiqinə dair qaydalar təsdiq edilib

    Biznes
    • 06 fevral, 2026
    • 10:34
    Beynəlxalq standartların Azərbaycanda tətbiqinə dair qaydalar təsdiq edilib

    Nazirlər kabineti "Beynəlxalq, regional, dövlətlərarası və xarici dövlətlərin standartlarının Azərbaycan Respublikasının ərazisində tətbiqi Qaydaları"nı təsdiq edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

    Qərar "Standartlaşdırma haqqında" 17 may 2019-cu il tarixli qanunun tətbiqi barədə" ölkə Prezidentinin 12 iyul 2019-cu il tarixli fərmanının icrasını təmin etmək məqsədilə qəbul olunub, ölkədə beynəlxalq, regional, dövlətlərarası və xarici ölkələrin standartlarının tətbiqi mexanizmini tənzimləmək məqsədi daşıyır. Qərarla həmin standartların dövlət standartı kimi qəbul edilməsi, birbaşa tətbiqi, tərcüməsi, ekspertizası və reyestrə daxil edilməsi qaydaları müəyyən edilir.

    Əsas məqsəd beynəlxalq standartların ölkədə tətbiqini sistemləşdirmək, milli qanunvericiliyə və texniki reqlamentlərə uyğunluğunu təmin etmək, eyni zamanda iqtisadiyyatın inkişafı və beynəlxalq inteqrasiyanı gücləndirməkdir. Qərar standartlaşdırma sahəsində şəffaflığı və hüquqi aydınlığı artırır.

    Nazirlər Kabineti Əli Əsədov Standart
    В Азербайджане определен порядок применения международных стандартов

    Son xəbərlər

    11:42

    Kamran Əliyev Suraxanıda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    11:41

    Omanda ABŞ ilə İran nümayəndələri arasında danışıqlar başlayıb

    Region
    11:29
    Foto

    Fərid Qayıbov Naxçıvanda sakinləri qəbul edib

    Daxili siyasət
    11:26

    XXV Qış Olimpiya Oyunlarında bu gün bir neçə növ üzrə yarışlar keçiriləcək

    Komanda
    11:21
    Foto

    "Yaşıl enerji məkanı" məqsədinin icrası üzrə ilin yekunları müzakirə edilib

    Energetika
    11:13

    Ərdoğan: Zəlzələdən qısa müddət sonra sözümüzü tutduq

    Region
    11:13

    Bakıda liseydə şagirdin güllələdiyi müəllimin son durumu açıqlanıb

    Sağlamlıq
    11:10
    Foto

    Milli və bəşəri dəyərlərin tərənnümçüsü - Ağaəli İbrahimov

    İncəsənət
    11:07
    Foto
    Video

    Bakıda liseydə şagirdin müəlliməsini güllələməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb - YENİLƏNİB-3

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti