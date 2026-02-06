Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    НГУ и UNEC подписали меморандум о сотрудничестве

    Наука и образование
    • 06 февраля, 2026
    • 11:08
    НГУ и UNEC подписали меморандум о сотрудничестве

    Между Нахчыванским государственным университетом (НГУ) и Азербайджанским государственным экономическим университетом (UNEC) подписан меморандум о сотрудничестве.

    Как сообщает Report, документ предусматривает интеграцию электронных библиотек двух вузов, а также проведение совместных научных исследований.

    Подписание меморандума состоялось в рамках встречи делегаций НГУ и UNEC. В ходе визита представители UNEC ознакомились с кампусом Нахчыванского государственного университета.

    На мероприятии, прошедшем на факультете искусств НГУ, выступили ректор НГУ Эльбрус Исаев и ректор UNEC Адалят Мурадов. Затем с речами выступили проректор Азербайджанского государственного педагогического университета, профессор Махира Нагигызы, и действительный член Национальной академии наук Азербайджана, академик Мухтар Иманов.

    В завершение встречи состоялся взаимный обмен подарками и была сделана памятная фотография.

