НГУ и UNEC подписали меморандум о сотрудничестве

Между Нахчыванским государственным университетом (НГУ) и Азербайджанским государственным экономическим университетом (UNEC) подписан меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Report, документ предусматривает интеграцию электронных библиотек двух вузов, а также проведение совместных научных исследований.

Подписание меморандума состоялось в рамках встречи делегаций НГУ и UNEC. В ходе визита представители UNEC ознакомились с кампусом Нахчыванского государственного университета.

На мероприятии, прошедшем на факультете искусств НГУ, выступили ректор НГУ Эльбрус Исаев и ректор UNEC Адалят Мурадов. Затем с речами выступили проректор Азербайджанского государственного педагогического университета, профессор Махира Нагигызы, и действительный член Национальной академии наук Азербайджана, академик Мухтар Иманов.

В завершение встречи состоялся взаимный обмен подарками и была сделана памятная фотография.