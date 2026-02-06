НГУ и UNEC подписали меморандум о сотрудничестве
Между Нахчыванским государственным университетом (НГУ) и Азербайджанским государственным экономическим университетом (UNEC) подписан меморандум о сотрудничестве.
Как сообщает Report, документ предусматривает интеграцию электронных библиотек двух вузов, а также проведение совместных научных исследований.
Подписание меморандума состоялось в рамках встречи делегаций НГУ и UNEC. В ходе визита представители UNEC ознакомились с кампусом Нахчыванского государственного университета.
На мероприятии, прошедшем на факультете искусств НГУ, выступили ректор НГУ Эльбрус Исаев и ректор UNEC Адалят Мурадов. Затем с речами выступили проректор Азербайджанского государственного педагогического университета, профессор Махира Нагигызы, и действительный член Национальной академии наук Азербайджана, академик Мухтар Иманов.
В завершение встречи состоялся взаимный обмен подарками и была сделана памятная фотография.