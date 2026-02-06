Турпоток в Азербайджан из стран Африки сократился более чем на 1%

Азербайджан в 2005 году посетили 21 846 туристов из стран Африки, что на 1,3% меньше по сравнению с 2024 годом.

Как сообщает Report, в прошлом году страну посетили 7 028 человек из Алжира (в 2 раза больше по сравнению с предыдущим годом), 4 233 человека из Марокко (+27,9 %), 2 473 человека из Судана (+32,6 %), 732 человека из Туниса (+5,5 %), 1 655 человек из ЮАР (-6,7 %), 1 190 туристов с Коморских островов (-3,3 %).

В прошлом году в Азербайджан прибыло 2 млн 570,2 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 189 стран, что на 2,1% меньше по сравнению с предыдущим годом.