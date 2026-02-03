Xamenei son etirazları dövlət çevrilişinə cəhd adlandırıb
- 03 fevral, 2026
- 00:13
İrandakı etirazlar dövlət çevrilişinə cəhdə bənzəyirdi, lakin qarşısı alındı.
"Report" xəbər verir ki, bunu İranın Ali Rəhbəri Seyid Əli Xamenei "X"dəki hesabında yazıb.
"Məqsəd ölkədəki mühüm və nüfuzlu hakimiyyət mərkəzlərinin məhv edilməsi idi. Onlar polisə, İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) qərargahına, bəzi hökumət qurumlarına və banklara hücum etdilər", - Xamenei bildirib.
İranın ali rəhbəri digər paylaşımında bazarlarda başlayan etirazların əsaslı olduğunu da etiraf edib: "Tacirlərin arqumentləri doğru idi, lakin onların dinc aksiyalarında üsyançılar da gizlənməyə çalışıblar".
هذه الفتنة كانت أشبه بمحاولة انقلاب لكنّها أُحبِطَت. ماذا يعني أنها كانت انقلابًا؟ يعني أن الهدف كان تدمير المراكز الحساسة والمؤثرة في إدارة البلاد. لقد هاجموا الشرطة، وهاجموا مقرات حرس الثورة الإسلاميّة، وهاجموا بعض المراكز الحكومية، وهاجموا المصارف.— الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) February 2, 2026