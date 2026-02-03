İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Xamenei son etirazları dövlət çevrilişinə cəhd adlandırıb

    Region
    • 03 fevral, 2026
    • 00:13
    Xamenei son etirazları dövlət çevrilişinə cəhd adlandırıb

    İrandakı etirazlar dövlət çevrilişinə cəhdə bənzəyirdi, lakin qarşısı alındı.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İranın Ali Rəhbəri Seyid Əli Xamenei "X"dəki hesabında yazıb.

    "Məqsəd ölkədəki mühüm və nüfuzlu hakimiyyət mərkəzlərinin məhv edilməsi idi. Onlar polisə, İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) qərargahına, bəzi hökumət qurumlarına və banklara hücum etdilər", - Xamenei bildirib.

    İranın ali rəhbəri digər paylaşımında bazarlarda başlayan etirazların əsaslı olduğunu da etiraf edib: "Tacirlərin arqumentləri doğru idi, lakin onların dinc aksiyalarında üsyançılar da gizlənməyə çalışıblar".

    Əli Xamenei İran etirazları Dövlət çevrilişi

    Son xəbərlər

    00:57

    Rusiya XİN: Moskva ümid edir ki, İrəvan anti-Rusiya bloklarının standartlarına uyğunlaşmayacaq

    Region
    00:36
    Foto

    Türkiyədə təcili tibbi yardım maşını mikroavtobusla toqquşub, xəsarət alanlar var

    Region
    00:22

    Göyçayda avtomobil elektrik dirəklərini aşırıb, 3 kənd işıqsız qalıb

    Hadisə
    00:13

    Xamenei son etirazları dövlət çevrilişinə cəhd adlandırıb

    Region
    23:49

    Rusiya XİN: ABŞ ilə məhbusların mübadiləsi üzrə iş gedir

    Region
    23:39

    Ukrayna Aİ-dən sonra SEPAH-ı terror təşkilatı kimi tanıyıb

    Digər ölkələr
    23:25

    BMT Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik Böyük Britaniyaya keçib

    Digər ölkələr
    23:18

    Dünya Bankı Ukraynaya enerji sisteminin bərpası üçün 40 milyon dollar göndərəcək

    Digər ölkələr
    23:04

    Tramp: Hindistan Rusiyadan neft almayacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti