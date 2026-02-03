Хаменеи: Протесты в Иране напоминали попытку госпереворота, но были предотвращены
В регионе
- 03 февраля, 2026
- 01:59
Протесты, произошедшие в Иране, напоминали попытку государственного переворота, однако были пресечены.
Как передает Report, об этом верховный лидер Ирана Сейид Али Хаменеи написал на своей странице в соцсети X.
"Целью было уничтожение важных и влиятельных центров власти в стране. Они нападали на полицию, штабы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), некоторые государственные учреждения и банки", - отметил Хаменеи.
В другой публикации верховный лидер Ирана признал, что протесты, начавшиеся на рынках, имели под собой основания: "Аргументы торговцев были справедливы, однако среди участников их мирных акций пытались скрываться мятежники".
01:59
