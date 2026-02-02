Венгрия обратилась в Европейский суд для пересмотра запрета на импорт энергоресурсов из РФ

Венгрия подала иск в Европейский суд с целью оспорить и аннулировать регламент REPowerEU, запрещающего странам ЕС импорт российской энергоресурсов.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в социальной сети "Х".

По словам главы МИД Венгрии запрет на импорт энергоносителей может вводиться исключительно в рамках санкций, которые требуют единогласного одобрения: "В данном случае регламент был принят под видом меры торговой политики".

Он также отметил, что в договорах ЕС четко закреплено, что каждое государство-член союза самостоятельно определяет выбор источников энергии и поставщиков. Также, по словам Сийярто, принятое решение нарушает принцип энергетической солидарности, который предполагает обеспечение безопасности энергоснабжения для всех стран Евросоюза.

"Альтернативы являются более дорогими и менее надежными. Без российских нефти и газа невозможно гарантировать энергетическую безопасность, а также сохранить низкие цены на энергию для граждан Венгрии", - написал он.

Отметим, что 26 января 2026 года 27 государств-членов ЕС официально приняли регламент о постепенном прекращении импорта из РФ сжиженного природного газа (СПГ) до конца 2027 года.