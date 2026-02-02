Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    Венгрия обратилась в Европейский суд для пересмотра запрета на импорт энергоресурсов из РФ

    Другие страны
    • 02 февраля, 2026
    • 18:03
    Венгрия обратилась в Европейский суд для пересмотра запрета на импорт энергоресурсов из РФ

    Венгрия подала иск в Европейский суд с целью оспорить и аннулировать регламент REPowerEU, запрещающего странам ЕС импорт российской энергоресурсов.

    Как передает Report, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в социальной сети "Х".

    По словам главы МИД Венгрии запрет на импорт энергоносителей может вводиться исключительно в рамках санкций, которые требуют единогласного одобрения: "В данном случае регламент был принят под видом меры торговой политики".

    Он также отметил, что в договорах ЕС четко закреплено, что каждое государство-член союза самостоятельно определяет выбор источников энергии и поставщиков. Также, по словам Сийярто, принятое решение нарушает принцип энергетической солидарности, который предполагает обеспечение безопасности энергоснабжения для всех стран Евросоюза.

    "Альтернативы являются более дорогими и менее надежными. Без российских нефти и газа невозможно гарантировать энергетическую безопасность, а также сохранить низкие цены на энергию для граждан Венгрии", - написал он.

    Отметим, что 26 января 2026 года 27 государств-членов ЕС официально приняли регламент о постепенном прекращении импорта из РФ сжиженного природного газа (СПГ) до конца 2027 года.

    Венгрия Петер Сийярто Евросоюз Европейский суд энергетика нефть Россия
    Ты - Король

    Последние новости

    18:30

    Британия ввела санкции против главы МВД Ирана

    Другие страны
    18:29

    В Азербайджане доля Android на рынке планшетов за год снизилась на 18%

    ИКТ
    18:17

    Yandex потерял 32% своей рыночной доли в Азербайджане за два месяца

    ИКТ
    18:16

    Аль-Ануни: Военная эскалация в отношении Ирана "расшатает" регион

    Другие страны
    18:03

    Венгрия обратилась в Европейский суд для пересмотра запрета на импорт энергоресурсов из РФ

    Другие страны
    17:58

    Казахстан принял решение о строительстве второй АЭС

    В регионе
    17:54

    Багери: Иран не планирует передавать другим странам обогащенные ядерные материалы

    Другие страны
    17:53

    Глава ЕК и Зеленский обсудили "План процветания Украины"

    В регионе
    17:49

    В Азербайджане рыночная доля мобильных устройств за последние 7 месяцев снизилась на 54%

    ИКТ
    Лента новостей