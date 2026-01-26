Совет ЕС дал окончательное "добро" на поэтапный запрет на импорт газа из РФ

Сегодня 27 государств-членов ЕС официально приняли регламент о постепенном прекращении импорта в ЕС российского трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ).

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на совет, новые правила также включают меры по мониторингу и диверсификации энергоснабжения.

"С сегодняшнего дня энергетический рынок ЕС станет более сильным, устойчивым и диверсифицированным. Мы отказываемся от пагубной зависимости от российского газа и делаем важный шаг в духе солидарности и сотрудничества к созданию автономного Энергетического союза", - заявил Майкл Дамианос, министр энергетики, торговли и промышленности Кипра, который председательствует в ЕС.

Запрет на трубопроводный газ и СПГ начнет действовать через шесть недель после вступления регламента в силу. Для существующих контрактов предусмотрен переходный период. Это позволит ограничить влияние на цены и рынки. Полный запрет вступит в силу для импорта СПГ с начала 2027, для трубопроводного газа - с осени будущего года.

Разрешение на поставки газа в ЕС будут даваться после проверок страны происхождения.

Несоблюдение новых правил может повлечь за собой максимальные штрафы в размере не менее 2,5 млн евро для физических лиц и не менее 40 млн евро для компаний.

К 1 марта 2026 года страны ЕС должны подготовить национальные планы по диверсификации поставок газа и определить потенциальные проблемы, связанные с заменой российского газа. С этой целью компании будут обязаны уведомлять власти и Еврокомиссию о любых оставшихся контрактах на поставку российского газа.

В случае крайне необходимости действие запрета может быть приостановлено на срок до четырех недель.

Страны ЕС, которые по-прежнему импортируют российскую нефть, также должны будут представить планы диверсификации.

Комиссия планирует предложить законодательство о постепенном прекращении импорта российской нефти к концу 2027 года.

Как сообщается, в последние годы импорт газа и нефти из России в ЕС значительно сократился. Однако, хотя импорт нефти в 2025 году сократился до менее 3% в результате действующего режима санкций, доля российского газа в импорте ЕС в 2025 году по-прежнему составляет, по оценкам, 13%, что соответствует сумме более 15 млрд евро в год. Это подвергает ЕС значительным рискам с точки зрения его торговой и энергетической безопасности, считает ЕК.