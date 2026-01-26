Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Совет ЕС дал окончательное "добро" на поэтапный запрет на импорт газа из РФ

    Другие страны
    • 26 января, 2026
    • 13:57
    Совет ЕС дал окончательное добро на поэтапный запрет на импорт газа из РФ

    Сегодня 27 государств-членов ЕС официально приняли регламент о постепенном прекращении импорта в ЕС российского трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ).

    Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на совет, новые правила также включают меры по мониторингу и диверсификации энергоснабжения.

    "С сегодняшнего дня энергетический рынок ЕС станет более сильным, устойчивым и диверсифицированным. Мы отказываемся от пагубной зависимости от российского газа и делаем важный шаг в духе солидарности и сотрудничества к созданию автономного Энергетического союза", - заявил Майкл Дамианос, министр энергетики, торговли и промышленности Кипра, который председательствует в ЕС.

    Запрет на трубопроводный газ и СПГ начнет действовать через шесть недель после вступления регламента в силу. Для существующих контрактов предусмотрен переходный период. Это позволит ограничить влияние на цены и рынки. Полный запрет вступит в силу для импорта СПГ с начала 2027, для трубопроводного газа - с осени будущего года.

    Разрешение на поставки газа в ЕС будут даваться после проверок страны происхождения.

    Несоблюдение новых правил может повлечь за собой максимальные штрафы в размере не менее 2,5 млн евро для физических лиц и не менее 40 млн евро для компаний.

    К 1 марта 2026 года страны ЕС должны подготовить национальные планы по диверсификации поставок газа и определить потенциальные проблемы, связанные с заменой российского газа. С этой целью компании будут обязаны уведомлять власти и Еврокомиссию о любых оставшихся контрактах на поставку российского газа.

    В случае крайне необходимости действие запрета может быть приостановлено на срок до четырех недель.

    Страны ЕС, которые по-прежнему импортируют российскую нефть, также должны будут представить планы диверсификации.

    Комиссия планирует предложить законодательство о постепенном прекращении импорта российской нефти к концу 2027 года.

    Как сообщается, в последние годы импорт газа и нефти из России в ЕС значительно сократился. Однако, хотя импорт нефти в 2025 году сократился до менее 3% в результате действующего режима санкций, доля российского газа в импорте ЕС в 2025 году по-прежнему составляет, по оценкам, 13%, что соответствует сумме более 15 млрд евро в год. Это подвергает ЕС значительным рискам с точки зрения его торговой и энергетической безопасности, считает ЕК.

    Евросоюз Еврокомиссия импорт газа Россия российско-украинская война запрет санкции
    EU Council gives final greenlight to stepwise ban on Russian gas imports

    Последние новости

    15:01

    ВСУ ударили по НПЗ "Славянск Эко" в Краснодаре

    Другие страны
    14:53

    ASK и Ассоциация производителей Израиля подписали Меморандум о взаимопонимании - ОБНОВЛЕНО

    Бизнес
    14:52

    Азербайджан в 2025 году увеличил экспорт нефти в Грецию почти в 2 раза

    Энергетика
    14:51
    Фото

    Азербайджан обсудил со Всемирным банком реализацию совместных проектов

    Финансы
    14:44
    Фото

    Вернувшимся в села Бадара и Сеидбейли 25 семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:40

    В Армении ожидают роста турпотока после открытия границы с Турцией

    В регионе
    14:36

    Вучич: Внеочередные парламентские выборы в Сербии могут состояться осенью

    Другие страны
    14:34

    Амнистия в Азербайджане затронула уже более 12,3 тыс. человек

    Происшествия
    14:28

    Индонезия получила от Франции первые три истребителя Rafale

    Другие страны
    Лента новостей