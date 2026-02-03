İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Türkiyədə təcili tibbi yardım maşını mikroavtobusla toqquşub, xəsarət alanlar var

    Region
    • 03 fevral, 2026
    • 00:36
    Türkiyənin Sakarya vilayətinin Akyazı rayonunda təcili tibbi yardım maşını ilə işçiləri daşıyan mikroavtobusun toqquşması nəticəsində 11 nəfər yaralanıb.

    Bu barədə "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, hadisə yerinə polis, təcili tibbi yardım cəlb olunub, yaralılar xəstəxanalara çatdırılıb.

    Qəza ilə bağlı araşdırma aparılır.

    Türkiyə qəza Yaralı Sakarya

