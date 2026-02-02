Azərbaycan və Mərakeş maliyyə əməkdaşlığının perspektivlərini müzakirə edib
Maliyyə
- 02 fevral, 2026
- 18:30
Azərbaycanın Mərakeşdəki səfiri Nazim Səmədov bu ölkənin iqtisadiyyat və maliyyə naziri Nadya Fettah ilə ikitərəfli iqtisadi və maliyyə əməkdaşlığına dair imkanları müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfir "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
"Bu gün mən Mərakeşin iqtisadiyyat və maliyyə naziri Nadya Fettah ilə görüşmək şərəfinə nail oldum. İkitərəfli iqtisadi və maliyyə əməkdaşlığına dair imkanlar, həmçinin qarşılıqlı səfərlər ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib", - məlumatda bildirilib.
Son xəbərlər
18:58
Britaniya İranın DİN rəhbərinə sanksiya tətbiq edibDigər ölkələr
18:57
Foto
SOCAR ilə "Yokogawa Europe B.V." şirkəti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıbEnergetika
18:51
Portuqaliya klubu yeni transferini açıqlayıbFutbol
18:46
Ənvər Əl-Ənuni: İrana qarşı hərbi eskalasiya regionu sarsıdacaqDigər ölkələr
18:44
Macarıstan Rusiya ilə bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət edibEnergetika
18:40
"Instagram" son 2 ayda Azərbaycandakı bazar payının yarıdan çoxunu itiribİKT
18:35
Havanın temperaturu aşağı düşəcək, sulu qar, qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQEkologiya
18:30
Azərbaycan və Mərakeş maliyyə əməkdaşlığının perspektivlərini müzakirə edibMaliyyə
18:27