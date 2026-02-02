Азербайджан и Марокко обсудили перспективы финансового сотрудничества
Финансы
- 02 февраля, 2026
- 17:49
Посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов обсудил с министром экономики и финансов этой страны Надей Феттах возможности двустороннего экономического и финансового сотрудничества.
Как передает Report, об этом сообщил посол в соцсети Х.
"Сегодня я имел честь встретиться с министром экономики и финансов Марокко Надей Феттах. Были обсуждены возможности двустороннего экономического и финансового сотрудничества, а также вопросы взаимных визитов", - говорится в сообщении.
