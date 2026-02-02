Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Азербайджан и Марокко обсудили перспективы финансового сотрудничества

    Финансы
    • 02 февраля, 2026
    • 17:49
    Азербайджан и Марокко обсудили перспективы финансового сотрудничества

    Посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов обсудил с министром экономики и финансов этой страны Надей Феттах возможности двустороннего экономического и финансового сотрудничества.

    Как передает Report, об этом сообщил посол в соцсети Х.

    "Сегодня я имел честь встретиться с министром экономики и финансов Марокко Надей Феттах. Были обсуждены возможности двустороннего экономического и финансового сотрудничества, а также вопросы взаимных визитов", - говорится в сообщении.

    Последние новости

