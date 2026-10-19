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    В Японии в результате ДТП пострадали 14 человек

    Другие страны
    • 19 октября, 2026
    • 09:14
    В Японии в результате ДТП пострадали 14 человек

    В префектуре Канагава, недалеко от Токио, легковой автомобиль в автобус.

    Как передает Report, об этом сообщают японские медиа.

    В результате ДТП 14 человек, в том числе 11 пассажиров автобуса были доставлены в больницу.

    Один пассажир в легковом автомобиле был без сознания при доставке в больницу и находился в критическом состоянии.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Япония
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