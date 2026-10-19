В Японии в результате ДТП пострадали 14 человек
Другие страны
- 19 октября, 2026
- 09:14
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В префектуре Канагава, недалеко от Токио, легковой автомобиль в автобус.
Как передает Report, об этом сообщают японские медиа.
В результате ДТП 14 человек, в том числе 11 пассажиров автобуса были доставлены в больницу.
Один пассажир в легковом автомобиле был без сознания при доставке в больницу и находился в критическом состоянии.
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