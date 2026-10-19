В Японии в результате ДТП пострадали 14 человек

В префектуре Канагава, недалеко от Токио, легковой автомобиль в автобус.

Как передает Report, об этом сообщают японские медиа.

В результате ДТП 14 человек, в том числе 11 пассажиров автобуса были доставлены в больницу.

Один пассажир в легковом автомобиле был без сознания при доставке в больницу и находился в критическом состоянии.