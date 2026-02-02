Portuqaliya klubu yeni transferini açıqlayıb
Futbol
- 02 fevral, 2026
- 18:51
Portuqaliyanın "Portu" klubunun mətbuat xidməti Fransanın "Renn" komandasının yarımmüdafiəçisi Sekou Fofananı icarə əsasında transfer etdiklərini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, futbolçunun icarə müddəti 2026-cı ilin yayına qədər qüvvədə olacaq.
Razılaşmanın şərtlərinə əsasən, "Portu" icarə haqqı olaraq 2 milyon avro ödəyəcək və Kot-d"İvuar millisinin üzvünü 17 milyon avro və bonuslar qarşılığında satın almaq öhdəliyini üzərinə götürüb.
Qeyd edək ki, Sekou Fofana 2025-ci ilin yanvarından "Renn"in formasını geyinir. O, cari mövsümdə Fransa Liqa 1-də 12 oyun keçirib və 1 qolla yadda qalıb.
Son xəbərlər
18:58
Britaniya İranın DİN rəhbərinə sanksiya tətbiq edibDigər ölkələr
18:57
Foto
SOCAR ilə "Yokogawa Europe B.V." şirkəti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıbEnergetika
18:51
Portuqaliya klubu yeni transferini açıqlayıbFutbol
18:46
Ənvər Əl-Ənuni: İrana qarşı hərbi eskalasiya regionu sarsıdacaqDigər ölkələr
18:44
Macarıstan Rusiya ilə bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət edibEnergetika
18:40
"Instagram" son 2 ayda Azərbaycandakı bazar payının yarıdan çoxunu itiribİKT
18:35
Havanın temperaturu aşağı düşəcək, sulu qar, qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQEkologiya
18:30
Azərbaycan və Mərakeş maliyyə əməkdaşlığının perspektivlərini müzakirə edibMaliyyə
18:27