    Portuqaliya klubu yeni transferini açıqlayıb

    Futbol
    • 02 fevral, 2026
    • 18:51
    Portuqaliya klubu yeni transferini açıqlayıb

    Portuqaliyanın "Portu" klubunun mətbuat xidməti Fransanın "Renn" komandasının yarımmüdafiəçisi Sekou Fofananı icarə əsasında transfer etdiklərini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, futbolçunun icarə müddəti 2026-cı ilin yayına qədər qüvvədə olacaq.

    Razılaşmanın şərtlərinə əsasən, "Portu" icarə haqqı olaraq 2 milyon avro ödəyəcək və Kot-d"İvuar millisinin üzvünü 17 milyon avro və bonuslar qarşılığında satın almaq öhdəliyini üzərinə götürüb.

    Qeyd edək ki, Sekou Fofana 2025-ci ilin yanvarından "Renn"in formasını geyinir. O, cari mövsümdə Fransa Liqa 1-də 12 oyun keçirib və 1 qolla yadda qalıb.

    Futbol transfer Sekou Fofana

