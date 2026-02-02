"Порту" арендовал полузащитника французского клуба
Футбол
- 02 февраля, 2026
- 19:14
"Порту" арендовал полузащитника французского "Ренна" Секо Фофану.
Как сообщает Report, об этом сообщила пресс-служба португальского клуба.
Соглашение рассчитано до лета 2026 года.
Согласно условиям соглашения, "Порту" заплатит 2 млн евро за аренду с обязательством выкупа игрока сборной Кот-д'Ивуара за 17 млн евро плюс бонусы.
Отметим, что Секо Фофана выступает за "Ренн" с января 2025 года. В текущем сезоне он провел 12 матчей в Лиге 1 Франции и отметился 1 голом.
