Число погибших из-за схода оползня в Индонезии возросло до 48 человек
Другие страны
- 27 января, 2026
- 17:51
Число погибших в результате схода оползня в провинции Западная Ява в Индонезии возросло до 48 человек. Из них личности 30 погибших уже установлены.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Antara со ссылкой на Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями Индонезии.
Работа по идентификации оставшихся 18 погибших все еще продолжается.
Для ускорения поисковых работ власти также задействовали поисково-спасательных собак.
