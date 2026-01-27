Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Число погибших из-за схода оползня в Индонезии возросло до 48 человек

    Другие страны
    • 27 января, 2026
    • 17:51
    Число погибших из-за схода оползня в Индонезии возросло до 48 человек

    Число погибших в результате схода оползня в провинции Западная Ява в Индонезии возросло до 48 человек. Из них личности 30 погибших уже установлены.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Antara со ссылкой на Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями Индонезии.

    Работа по идентификации оставшихся 18 погибших все еще продолжается.

    Для ускорения поисковых работ власти также задействовали поисково-спасательных собак.

    Индонезия сход оползня поисково-спасательные работы жертвы
    İndoneziyada torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 48 nəfərə çatıb
    Death toll from landslide in Indonesia's West Java rises to 48

    Последние новости

    18:27

    В Азербайджане подготовят интерактивную карту-схему на основе мониторингов на Каспии

    Экология
    18:24

    Али Асадов: Загрязнение Бакинской бухты усиливается из-за антропогенного воздействия

    Экология
    18:15

    Объявлен график приема граждан в Администрации президента на февраль

    Внутренняя политика
    18:03

    Бакметрополитен обсудил перспективы сотрудничества с китайским банком

    Инфраструктура
    17:51

    Число погибших из-за схода оползня в Индонезии возросло до 48 человек

    Другие страны
    17:47

    МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за высказываний Зеленского

    Другие страны
    17:39

    Посол Италии в Тегеране вызвана в МИД Ирана из-за заявлений о КСИР

    В регионе
    17:38
    Фото

    Азербайджан и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в сфере железных дорог

    Инфраструктура
    17:31

    В Азербайджане сменился директор Центра обеспечения здравоохранения

    Здоровье
    Лента новостей