    Число погибших из-за схода оползня в Индонезии возросло до 29 человек - ОБНОВЛЕНО

    • 26 января, 2026
    • 13:12
    Число погибших из-за схода оползня в Индонезии возросло до 29 человек - ОБНОВЛЕНО

    Число погибших в результате схода оползня в провинции Западная Ява в Индонезии возросло до 29 человек.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Antara со ссылкой на Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями Индонезии.

    "Сегодня эвакуированы четыре тела, в результате чего общее число обнаруженных тел с момента проведения первой поисково-спасательной операции достигло 29", - сказали в ведомстве.

    Из них удалось установить личности 17 погибших.

    Согласно предварительным данным, еще 60 жертв могут находиться под завалами.

    Количество погибших в результате схода оползня в провинции Западная Ява в Индонезии выросло до 25 человек.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Antara со ссылкой на Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями Индонезии.

    На данный момент 65 человек числятся пропавшими без вести.

    Поисково-спасательная операция продолжается.

    Инцидент произошел 24 января в округе Западный Бандунг, где на фоне обильных осадков оползень накрыл населенный пункт Пасир Лангу.

    Индонезия сход оползня жертвы
    İndoneziyada torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 25-ə çatıb

