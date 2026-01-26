Число погибших из-за схода оползня в Индонезии возросло до 29 человек - ОБНОВЛЕНО

Число погибших в результате схода оползня в провинции Западная Ява в Индонезии возросло до 29 человек.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Antara со ссылкой на Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями Индонезии.

"Сегодня эвакуированы четыре тела, в результате чего общее число обнаруженных тел с момента проведения первой поисково-спасательной операции достигло 29", - сказали в ведомстве.

Из них удалось установить личности 17 погибших.

Согласно предварительным данным, еще 60 жертв могут находиться под завалами.

11:55

Количество погибших в результате схода оползня в провинции Западная Ява в Индонезии выросло до 25 человек.

На данный момент 65 человек числятся пропавшими без вести.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Инцидент произошел 24 января в округе Западный Бандунг, где на фоне обильных осадков оползень накрыл населенный пункт Пасир Лангу.