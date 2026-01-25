Число погибших при оползне в Индонезии достигло 16

Индонезийская полиция обнаружила 16 тел после оползня в провинции Западная Ява, ранее была информация о 10 погибших.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Синьхуа", об этом сообщил представитель полиции региона.

По его словам, тела были обнаружены в районе Чисаруа в округе Западный Бандунг. При этом из обнаруженных 16 тел опознаны только семь. Остальных жертв идентифицируют с помощью анализа ДНК, неопознанные тела временно находятся в местной больнице.

До этого сообщалось, что Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии направило около 250 сотрудников для поиска примерно 80 человек, которые, как предполагается, остаются под завалами.

В операции участвуют несколько ведомств, которые используют дроны, поисковых собак и ограниченное количество тяжелой техники из-за нестабильного рельефа местности, сообщило ведомство.