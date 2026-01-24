В результате оползня в Индонезии погибли семь человек, свыше 80 пропали без вести
- 24 января, 2026
- 09:08
В Индонезии в результате оползня погибли семь человек, еще 82 считаются пропавшими без вести.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на индонезийское агентство по смягчению последствий стихийных бедствий.
Оползень сошел в районе Западного Бандунга индонезийской провинции Западная Ява.
