İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    İndoneziyada torpaq sürüşməsi olub, 7 nəfər ölüb, 80-dən çox insan itkin düşüb

    Digər ölkələr
    • 24 yanvar, 2026
    • 09:15
    İndoneziyada torpaq sürüşməsi olub, 7 nəfər ölüb, 80-dən çox insan itkin düşüb

    İndoneziyada torpaq sürüşməsi nəticəsində 7 nəfər ölüb, 82 nəfər itkin düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" İndoneziyanın Təbii Fəlakətlərin Nəticələrinin Yüngülləşdirilməsi üzrə Agentliyə istinadən məlumat yayıb.

    Sürüşmə İndoneziyanın Qərbi Yava əyalətinin Qərbi Bandunq rayonunda baş verib.

    İndoneziya sürüşmə Torpaq sürüşməsi
    В результате оползня в Индонезии погибли семь человек, свыше 80 пропали без вести

    Son xəbərlər

    09:40

    Avtomobil Detroyt hava limanının girişinə çırpılıb, 6 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    09:34

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Gəncə" "Sabah"la üz-üzə gələcək

    Komanda
    09:27

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (24.01.2026)

    Maliyyə
    09:15

    İndoneziyada torpaq sürüşməsi olub, 7 nəfər ölüb, 80-dən çox insan itkin düşüb

    Digər ölkələr
    09:14

    Futzal üzrə Azərbaycan millisi növbəti yoldaşlıq görüşünü keçirəcək

    Futbol
    09:13

    Gürcüstan Azərbaycana marqarin ixracından qazancını 3 dəfə artırıb

    Biznes
    09:06

    Azərbaycan Premyer Liqası: Bu gün daha iki görüş baş tutacaq

    Futbol
    09:05
    Foto

    İran-Azərbaycan sərhədində PUA zərərsizləşdirilib

    Hadisə
    08:53

    Vaşinqton: Avropa tədricən özünü öldürür

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti